İkinci El Otomobil Fiyatlarındaki Artışın Sebebi Belli Oldu

İkinci el otomobil fiyatları 2020 yılında gözle görülür biçimde artış gösterdi. Konu hakkında açıklama yapan Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, ikinci el araç fiyatlarının geçen yıla göre 15-20 bin lira arttığını belirtti. Yanık’a göre sebep ise araç sahiplerinin ‘ya satılırsa’ düşüncesiyle fiyatları yukarıya çekmesi.

Bursa Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık yaptığı açıklamada özellikle internet üzerinden arabalarını satışa sunan insanların, diğer araç ilanlarına bakarak ciddi anlamda ’satılırsa’ düşüncesiyle üzerine 10-15 bin lira gibi rakamlar eklediğini tespit ettiklerini ve bu durumun piyasayı yanılttığını söyledi.

Artışın en önemli sebebi internet sitelerindeki ilanlar

Geçtiğimiz seneye oranla, aynı sınıftaki araçların fiyatlarında, bu yıl 15- 20 bin liralık bir artış olduğunu dile getiren Yanık, fiyat artışının sebebinin internet sitelerindeki ilanlar olduğunu söyledi. Aracını satan kişilerin, araç özelliklerini baz almadan, sadece internet sitelerindeki fiyatlar üzerinden fiyat belirlediğini ve bu durumun alıcıları kötü etkilediğini ekleyen Yanık, piyasanın kötü gidişatından da yakındı.

Yanık açıklamasının devamında, "2020 yılında arabalar pahalı bir şekilde sezona başladı. 2020’de ikinci el fiyatların artışı sorulmakta. Buna mantıklı bir açıklama yapamıyoruz. Çünkü Türkiye’de beklenen ekonomik artış olmadı. Memurlara yapılan zamlar belli. Sıfır araba fiyatları belli. Ama ikinci el oto fiyatları artmaya devam etti. Bizim yaptığımız araştırma ve tespitler özellikle internet üzerinden arabalarını satışa sunan insanların diğer araç ilanlarına bakarak ciddi anlamda ’satılırsa’ düşüncesiyle üzerine 10-15 bin lira gibi rakamlar eklemesi. İlan sitelerine yeni bir özellik geldi. ’Arabaların bilgilerini girin, size ortalama fiyat verelim’ denilmekte. O site, minimum ve maksimum olarak yazılan araçların fiyatlarını alıp ortalamasını vermekte. Bu da piyasayı yanıltmaktadır. Dolayısıyla fiyatların da artmasına sebep olmaktadır" sözlerini kullandı.

Artışlar piyasayı kötü etkiliyor

Yanık’a göre ikinci el araç fiyatlarının belirlenmesindeki en büyük kriterler, sıfır fiyatlar ve aracın genel durumu olmalı. Bu şekilde bir fiyatlandırmanın doğru olacağını sözlerine ekleyen Yanık ayrıca, "Motoru, yürüyeni, değişeni, kaportası gibi özelliklerine bakarak araçların ikinci el fiyatını belirliyoruz. Dolayısıyla internet sitelerinde bu şekilde fiyat belirlenmediği için, herkes kendi kafasına göre, emsallerini örnek alarak verdiğinden dolayı bu fiyat artışı maalesef piyasayı germeye başladı.

Geçtiğimiz yıl, odamıza 53 bin liraya 2016 model bir araç aldık. Şu anda aynı araç aynı kilometrede 73 bin lira. Aradan bir yıl geçmeden 20 bin liralık bir fark ortaya çıktı. Fiyat artışının sebebi, internet sitelerindeki insanların birbirlerine bakarak yazmış oldukları fiyatlardan dolayı meydana geliyor. Piyasada mantıklı arabaların gerçek değerlerini veren yine galerici esnafı, internetten daha ucuz fiyata araba satmakta. Ama biz de buna nereye kadar dayanacağız bilmiyoruz. Günden güne sermayemiz erimekte" ifadeleriyle konunun önemine dikkat çekti. Bu açıklamaların alıcı ve satıcılar üzerinde ne kadar etkili olduğunu ise ilerleyen günlerde göreceğiz.