ÖTV İndirimi, İkinci El Satışlarını Nasıl Etkileyecek?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, otomotivde yıl sonuna kadar geçerli olacak ÖTV indirimi yapılacağını açıklamasının ardından, ikinci el otomobil piyasasının bundan nasıl etkileneceği de merak konusu oldu.

Türkiye'de sıfır otomobil pazarı daralmaya devam ediyor. 2018'in ilk dokuz ayında, geçen yılın aynı dönemine göre otomobil satışları %24 daralarak 362 bin 465 adet ile kapanmıştı. Bu gelişmeler üzerine devlet ÖTV indirimine gitmiş ve bu sayede indiriminin geçerli olduğu otomobillerin fiyatlarının %10 civarında ucuzlaması hedeflenmişti. Peki yapılan bu indirimler ikinci el piyasasını nasıl etkiler?

Bağcılar Oto Center'da yapılan röportajlara göre esnaf ikinci el satışlarından memnun değil. Bu esnaflardan biri olan Erkan Paçacı, iki ayda beş araç satabildiğini söylüyor ve şöyle devam ediyor: ''Bedelli askerlik gündeme geldiğinden beri biraz hareketlenme oldu. Bedelli askerlik için paraya ihtiyacı olanlar elindeki aracı çıkarmaya başladı.''

Kurumsal Şirketlerde de Durum Aynı

Esnafın yanında kurumsal şirketler de satışlardan rahatsız. Car Data Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın konu hakkında; “Bunun sebebi sıfır km otomobil satışlarındaki fiyat artışının ikinci ele yansımamış olması. Sıfır km araçların fiyat artışının ikinci ele yansıması 9-12 ay arasında oluyor. İkinci el otomobil fiyatları hâlâ ucuz ve hedefinde ikinci el otomobil satın almak olan vatandaş, fiyatların makul olmasından dolayı bu kararından vazgeçmeyecektir, vazgeçmiyor” ifadelerini kullandı.

Otoshops Gelen Müdürü Murat Aydın ise ikinci el piyasasına dair yaptığı değerlendirmede, “Sıfır araç pazarının canlanması 2.el satışlarını da olumlu etkileyecektir. 2.el aracını sıfır bir araçla takas etmek isteyenlerin yanında bu olumlu hava sebebi ile tekrardan alıcı konumuna geçen müşteriler pazardaki uygun fırsatları değerlendirecek ve birçok durumda vergi indirimine rağmen sıfır araç yerine ikinci el araç tercih edebilecektir” şeklinde konuştu.