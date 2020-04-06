İkinci Bilim Kurulu'nda Yer Alan 7 İsim Belli Oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz dönemlerde yaptığı açıklamalarla ikinci bir bilim kurulu oluşturulacağını açıklamıştı. Bugün itibarıyla bilim kurulunda yer alacak isimler açıklandı ve kurul, Bakan Koca başkanlığındaki ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi olarak ilan ettiği koronavirüs salgını, insanlığı tehdit etmeye devam ederken ülkeler de bu salgına karşı mücadelelerini sürdürüyorlar. Bu bağlamda Türkiye'de de hummalı çalışmalar sürdürülüyor ve gerek hükümet gerekse sağlık çalışanları, COVID-19 salgınının önüne geçebilmek için ellerinden geleni yapıyorlar.

Türkiye, koronavirüsle mücadele kapsamında Koronavirüs Bilim Kurulu olarak isimlendirilen bir oluşum kurdu. Kurul üyeleri, koronavirüs salgınının ülkemizde görülmeye başlamasından beri hükümeti belirli konularda yönlendiriyorlar. Hükümet yetkilileri de kurulun yönlendirmelerini göz önünde bulunduruyor ve koronavirüs ile ilgili alınacak tedbirleri bunlara göre belirliyorlar. Hatta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde ikinci bir Koronavirüs Bilim Kurulu'nun oluşturulacağını açıklamıştı. Şimdiyse, ikinci kurulda yer alacak isimler açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamalarda ikinci Bilim Kurulu'nun vaka ve rakamlardan ziyade bu salgının psikolojik, istatistiki, sosyolojik ve dini boyutuyla ilgileneceğini söylemişti. İşte şimdi, koronavirüs salgını sürecinde bahsi geçen konularla ilgili olarak çalışacak ikinci Bilim Kurulu'nda yer alacak 7 isim belli oldu ve kurul, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi.

İkinci Koronavirüs Bilim Kurulu'nda yer alan isimler

Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay

Osmangazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş

Ankara Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan

Sağlık Bakanlığı Sağlık Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan

İnönü Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Özer

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Öztürk

Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Tevfik Sünter

İkinci Bilim Kurulu'nda bulunan Prof. Dr. Pınar Okyay, konuyla ilgili bazı açıklamalar yaparak koronavirüs salgını nedeniyle alınması gereken önlemlere değindi. Bu bağlamda vatandaşların yaşamsal desteğini sağlayan işler dışındaki diğer mesleklere kısıtlama getirilmesi gerektiğini söyleyen Okyay, besin zinciri için önemli olan fırın, eczane ve lojistik gibi işlerde gerekli önlemlerin alınarak iş gücünün sağlanması gerektiğini ifade etti.

Koronavirüs salgınını yavaşlatmak ve bu salgına yakalanmamanın bir numaralı kuralı evde kalmak. Bu duruma da değinen Okyay, evlerinde kalmak zorunda olan insanların ihtiyaçlarının karşılanması ve güvenliklerinin sağlanmasının çok önemli olduğunu ifade etti. Salgın sürecinde yeni kısıtlamaların olması gerektiğine vurgu yapan Okyay, belirli bölgelerdeki veriler okunarak buna göre ek tedbirlerin alınması gerektiğini sözlerine ekledi.