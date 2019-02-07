İklim Değişikliği Yıkıcı Yangınlarla Dünya'yı Vuracak

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin verdiği zararlar, son yıllarda ciddi şekilde arttı. Farklı coğrafyalarda, farklı etkileri izlenen bu değişimler ne yazık ki can kayıplarına neden oluyor. Tahminlere göre yakın gelecekte oluşacak büyük zararlardan birisi de "yıkıcı yangınlar" olacak.

Bilim dünyası iklim değişikliğinin, gezegeni nasıl etkileyeceği konusunda yıllardır uyarılar yapıyor. Yeryüzü üzerinde yaşayan her canlıyı, olumsuz şekilde etkileyecek olan iklim değişikliği kaynaklı felaketler, hızla artıyor. Buzulların erimesi, sıcaklıkların artması ve şiddetli kasırgalar bu durumun yıllardır gözle görünen en büyük etkileri olarak biliniyor. Yapılan araştırmalara göre çok yakın gelecekte bu felaketlere bir yenisi daha eklenecek: Yangınlar.

Hızla artan sıcaklık, gezegende kuraklığı yanında getirirken aynı zamanda su kaynaklarını da kurumaya zorluyor. Hal böyle olunca da yangınların çıkması kaçınılmaz bir hal alıyor. Bundan tam on sene önce, 7 Şubat 2009 tarihinde Avustralya'da 173 kişinin ölümüne, 2000'den fazla kişinin evsiz kalmasına neden olan, bir türlü söndürülemeyen yangınlar çıkmıştı. Yapılan araştırmalara göre iklim değişikliği bu hızla artmaya devam ederse, önümüzdeki senelerde Avustralya'da yaşanan bu felaketten çok daha yıkıcı tablolar yaşanacak.

Bilim insanlarının konu ile ilgili yaptığı araştırmaların sonucuna göre, 2050 yılına kadar gezegendeki sıcaklık artışı %15-70 arasında olacak. Bu durum çok ciddi kuraklıklara neden olacakken, aynı zamanda su kaynaklarının da ciddi şekilde kuruyarak zarar görmesine sebep olacak. Kuraklıklar, yıkıcı yangınların temel nedeni olarak gösterilirken, oluşacak yangınların riskinin %30 artması bekleniyor. Uzmanlar bu verilerin, ciddi bir tehlikeyi işaret ettiğini, söylüyor ve ekliyorlar: "Derhal sera gazlarının salınımı konusunda önlem alınmalı, sıcaklık değişimi 1,5 dereceyle kısıtlanmalı."