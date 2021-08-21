İklim Değişikliğinin Herkes İçin Ölümcül Etkisi

İklim değişikliği, gezegenimizin halihazırda önde gelen sorunlarından. Pek çok kişi bu sorunu görmezden geliyor veya küçümsüyor fakat yapılan bir araştırma, söz konusu sorunun 'insanı öldürecek seviyede' yüksek/düşük sıcaklıklara sebep olduğunu gösteriyor. Bilgilere göre bu sıcaklıklar yüzünden 2019'da 1 milyondan fazla insan yaşamını kaybetti.

Isıyı tutan gazların atmosferde kalması ve sera gazlarının sebep olduğu iklim değişikliği, dünyamızın en önde gelen sorunlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu konuda birçok ülke, vatandaşlarını çevre dostu ürünler kullanmaya iterek durumu kurtarmaya çalışıyor olsa da şu durumda yeterli desteğin sağlandığını söylemek maalesef mümkün değil.

Bu desteğin sağlanmaması, başka birçok ülkenin bu sorunu görmezden gelmesinden ya da küçümsemesinden kaynaklanıyor. Fakat yapılan bir araştırma, iklim değişikliğinin küçümsenecek bir şey olmadığını bir kez daha ortaya koyuyor. Söz konusu araştırmaya göre iklim değişikliği, 2019’da 1 milyondan fazla insanın ölümüne sebep oldu.

1980 ile 2016 arasında sıcaklıktan kaynaklanan ölümler tüm dünyada yüzde 74 arttı:

Washington Üniversitesinden araştırmacıların yürüttüğü çalışmada, 8 ülkenin ölüm oranına bakıldı. On yıllarca geriye giden bu kısımda alınan bilgiler, bu yıllarda kendini gösteren sıcaklıklarla eşleştirildi. En sonundaysa ekstrem sıcak ya da soğuk havaların ne sıklıkla -içinde kalp krizi, akciğer rahatsızlıkları ve diyabet gibi durumların bulunduğu- 17 ölüm sebebinde payı olduğu incelendi.

Hepsinin ardından bulgular tüm dünyaya -bir nevi tahmine dayalı olarak- uyarlandı.

Elde edilenlere göre iklim değişikliği, geçmişten bugüne inanılmaz oranda büyümüş durumda. Geçmiş ile yakın zaman verilerinin karşılaştırılmasından bu sonuca ulaşabiliyoruz. Söz konusu karşılaştırmaya göre ekstrem sıcaklıklarla ilişkili ölümler, 1980’den 2016’ya kadar yüzde 74 arttı.

Yalnızca aşırı sıcaklar öldürmüyor:

Ekstrem soğuk havalar konusunda ise bilgilere göre 1990 ile 2016 yılları arasında soğuk havayla ilişkili ölümler yüzde 31 arttı. 2019 yılında ise 1,7 milyon insan ekstrem sıcaklık sebebiyle hayatını kaybetti. Bunun 1,3 milyonu soğukla ilişkilendirilirken 300 binden fazlası sıcaklıkla ilişkilendirildi.

Çalışmanın dışında Kuzey Amerika’yı vuran sıcaklık dalgası da araştırmacıların gündeminde. Söz konusu dalga, bilgilere göre sadece geçtiğimiz haziran ayında 500’den fazla kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Sıcaklık dalgaları, bilgilere göre o zamandan sonra da Kuzey Amerika’nın Pasifik Kuzeybatısında görüldü.

Seri olarak yürütülen araştırmanın bir bölümü olarak karşımıza çıkan çalışmanın yazarları, birçok varsayım kullandıklarından verdikleri sayıların net olmayabileceğini belirtiyor. Bunun dışında söz konusu çalışmanın ardından ilerlemeye devam eden iklim değişikliğinin daha ne getireceği merak konusu.

İklim değişikliğinin geri döndürülemez birçok etkisi bir kez başlamış olsa da araştırmacılar yönümüzü değiştirmek için geç olmadığını belirtiyor. Bu sayede önümüzde bizleri bekleyen olaylar, en az hasarla atlatılacaktır.