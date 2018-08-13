İklim Değişikliği, Karadulların Yayılmasına Neden Oluyor

Karadulların zehri ölümcül, görüntüsü ürkütücü. Sıcak yerleri seven bu hayvanın şimdi de daha çok alana yayılmak için geçerli bir nedeni var: İklim değişikliği yüzünden gittikçe ısınan havalar. Daha geniş bir coğrafya, artan üreme miktarı...

Küresel ısınmanın etkileri gün geçtikçe hissedilir bir hal almaya başlasa da bilim insanları, son 10 yıldır çok sert uyarılarda bulunuyor. En nihayetinde bilimin ve bilim kuruluşlarının yaptırım gücü olmadığından, bu durum yöneticilerin vicdanına kalıyor. Küresel anlamda bu konuda söz sahibi olan devlet kuruluşlarının da yeteri kadar sorumluluk üstlenmediği aşikar.

Kasırgalar, tayfunlar, yükselen deniz seviyeleri gibi çıktıları olan sıcak havalarla yaygınlaşacak bir ölümcül etmen daha var: Karadul örümceği.

8 Ağustos’ta yayınlanan bir bilimsel çalışmada araştırmacılar, bazı canlıların hangi coğrafi aralıklarda yaşadıklarını mercek altına aldılar. İki farklı karadul örümceği türüne odaklanan bilim insanları, 1990 ve 2016 yılları arasında alınan verilerle korkunç bir gerçeği gün yüzüne çıkardılar. Aynı gözlemlerin yapıldığı 1960 ve 1989 yılları arasındaki analizlerle güncel araştırmanın sonuçları kıyaslandığında, karadul örümceklerinin görüldüğü alanların 94 kilometre kuzeye kaydığı anlaşıldı.

Araştırmacılar, bu coğrafi değişimin nedenini iklim değişikliğine kesin olarak dayandıramasalar da eldeki bulgularla en yüksek ihtimal artan sıcaklıklar üzerine yoğunlaşıyor. 1990 ve 2016 yılları arasındaki dönemde kaydedilen ortalama sıcaklıklar, 1960 ve 1989 yılları arasında kaydedilenden daha yüksek oldu.

Karadullar, Dünya ısındıkça daha geniş coğrafyada yaşama imkanı buluyorlar. Çünkü onların avladıkları türler ve habitatları da kuzeye doğru genişliyor. Yakın zamanlı bir başka kapsamlı araştırmada, Ekvator bölgesinin zamanla yaşam alanı olmaktan çıkacağı, sıcak kuşağın kutuplara doğru genişleyeceği anlatılmıştı:

Çalışma sadece karadulların coğrafi olarak yaygınlaşması üzerine değildi, aynı zamanda bu hayvanların yumurta sayılarında da artış yaşandığı gözlemlendi. Yani hem daha geniş bölgelerde hem de daha çok sayıda üreme fırsatı yakalıyorlar. Soğuk kış koşullarında ısınan evler, karadullar için mükemmel bir yuva sağlayabiliyorlar.

Yine de endişelenmemeniz için size istatistiki bir bilgi verelim. Karadulların yaygın oldukları bölgelerde bile ısırma vakaları çok az yaşanıyor. Nitekim bir ısırığında bile zamanında tıbbi müdahale yapılmazsa sonuç ölüm olabiliyor.