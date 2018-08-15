İklim Değişikliği Tsunami Riskini Artırıyor

İklim değişikliğinin etkisini fazlasıyla hissetmeye başladık ve sürekli olarak gelen yeni araştırma sonuçları da çok daha büyük tehlikelerin yolda olduğunu gösteriyor.

İklim değişikliği son dönemde sıkça konuşulmaya başlandı ve aslında sebebi de çok açık; dünyada dengeler değişmeye başladı ve etkilerini de artık yoğun bir şekilde hissediyoruz. Artan sıcaklık, sel felaketlerine sebep olacak kadar yoğun ve normal olmayan yağışlar, buzulların erimesi ve deniz seviyesinin yükselmesi bir zincir halinde işliyor ve ne yazık ki bilim artık geri dönülmesi çok zor bir noktada olduğumuzu söylüyor.

Durum böyle olunca da iklim değişikliğinin gelecekte başımıza getireceği felaketler de bilim insanlarınca araştırılıyor. Yoğun kar altındaki bölgelerde, aşırı yağışa bağlı erime sonrası olası sel felaketlerinin ardından geleceğe dair bir diğer felaket senaryosu da tsunami olarak açıklandı. Aslıda bu durumlara senaryo demek çok da doğru olmaz çünkü araştırmayı yürüten ekibe göre önümüzdeki 50 sene içerisinde her birini sırayla yaşayacağız.

Singapur Dünya Gözlemevi, Virginia Tech, Nanyang Teknoloji Üniversitesi ve Ulusal Tayvan Üniversitesi'nden bilim insanlarının katılımıyla gerçekleştirilen araştırmalarda denizlerdeki yükselme seviyelerinin tsunamiye etkisinin ölçüldüğü bir dizi simülasyon çalışması yapıldı. Araştırma ekibinde yer alan bilim insanlarına göre yükselen su seviyesi, küçük depremlerin tetiklediği tsunamilerin bile kıyı şeridi için yıkıcı etkisi olacağını gösteriyor.

Virginia Tech'de Afet Direnci ve Risk Yönetimi yüksek lisans eğitim programının müdürü olarak görev yapan Robert Weiss'e göre küçük depremlerin tetikleyeceği bu yeni dalga tsunamiler, günümüzde 8'in üzerinde depremlerin oluşturduğu tsunamiler ile aynı etkiye sahip olacak.

Ekip, gelecekte yalnızca tsunamilerin değil sel baskınlarının da kıyı şeritte kurulu şehirleri kötü etkileyeceğini vurguluyor ve özellikle Çin, Japonya gibi hızla yükselmekte olan okyanusların kıyısında olan ülkelerde bu senaryolara karşı önlem alınması gerektiğini de ekliyor.