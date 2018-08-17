İklim Değişikliğini 106 Yıl Önceden Söyleyen Gazete Haberi

1912 yılında bir Yeni Zelanda gazetesi, gezegenimizin geleceği hakkında haber yapmıştı. Karbon salınımının endişe verici olduğu, havaların gittikçe sıcak ve dengesiz olacağından bahsedilmişti. İklim değişikliğinin etkilerini ciddi şekilde hissetmeye başladığımız şu günlerden, 106 yıl öncesine bakış atıyoruz.

14 Ağustos 1912’de Yeni Zelanda’da yayınlanan Rodney and Otametea Times isimli gazete, geleneksel Bilim Notları ve Haberleri bölümünde kısa kısa içerikler yayınlardı. Bu içeriklerden birisi, bugün binlerce araştırmanın ortak bildiri yazıp devletleri acilen önlem almak konusunda uyardığı iklim değişikliği hakkındaydı. Haber, bilimin 1 asırı aşkın süredir yanılmadığını, daha önce beklenen her şeyin gerçekleştiğini gösteriyor.

Kısa bilgi notunda Dünya atmosferinin, fosil yakıtların hızlı tüketimi dolayısıyla değiştiğinden bahsediliyor. Yazının küçük manşeti “iklimi etkileyen kömür tüketimi” şeklinde verilmiş.

Aşağıda haberin orijinal halini görebilirsiniz:

Tam olarak şöyle yazıyor:

“Dünyanın bütün fırınlarında yılda yaklaşık 2 milyar ton kömür yakılıyor. Yakıldığında oksijenle birleşince atmosfere yaklaşık 7 milyar ton karbondioksit salınıyor. Bu durum havayı yeryüzünü örten daha kalın bir battaniye haline getirmeye ve sıcaklığı yükseltmeye başlıyor. Etkiler birkaç yüzyıl içerisinde hissedilebilir”

Birkaç yüzyıl? Çoktan hissedilmeye başlandı. Bu yıl boyunca gerçekleşen yangınları, sıcaklık farklarından dolayı şiddetlenen kasırgaları düşündüğümüzde her şeyin ne denli değiştiğini görüyoruz.

Üstelik bu gazete söz konusu bildirimleri yazan ve kamuoyuna duyuran ilk yer de değil. Mart 1912’de Popular Mechanics dergisi, iklim değişikliğinden bahseden ilk yayın oldu. New York Times, iklim değişikliğine ilişkin bilimsel çalışmaları 1850’li yıllara kadar dayandırıyor. Tüm bunlara rağmen bugün, o kadar da dikkatli davranmamış gibiyiz.

Sadece 2016’da 5.3 milyar tondan fazla kömür tüketildi. Dünya atmosferinde son 800.000 yılın en yüksek karbondioksit oranına ulaşıldı. Yükselen sıcaklıklar denizlerin seviyesini yükseltiyorlar. Bazı araştırmalar, kontrolsüz şekilde yükselen sıcaklıkların beynimizi bile olumsuz etkileyeceğini öne sürüyor. Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre ortalama sıcaklık 2 santigrat derece daha artarsa Dünya, geri dönüşü olmayan bir yok oluş silsilesine girecek. Şu anda hayatta olan nesiller, gelecek nesillerin katili olacaklar.

Haberler her şeyi uzun süredir bildiğimizi, buna rağmen göz göre göre intihara sürüklendiğimizi gösteriyor.