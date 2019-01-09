İklim Değişikliği İle Mücadelede Drone Kullanılıyor

Tropik ormanlar, gezegendeki karbon döngüsü için oldukça önemli bir yere sahip. Ormanlarda bulunan ağaçların zarar görmesi ise iklim değişikliğine neden olan büyük bir problem. Oluşan sorunun temeline inmek için drone kullanımı fikri ise büyük fayda getirebilir.

Bilim insanları iklim değişikliğinin önüne geçmek için aktif olarak çalışmalar yürütüyorlar. Dünyanın her yerinde farklı araştırmacı gruplar, gezegenimizi bekleyen potansiyel bir tehlikeye hazırlıklı olabilmek için yeni çözümler üretirlerken, bir yandan da bu kaosa neden olan etkenleri keşfedip, engellemek için çabalıyorlar.

Tropik yağmur ormanları, gezegenin karbon dengesi için çok büyük bir öneme sahip. Üretilen karbondioksit miktarının büyük bir kısmını absorbe etmelerinin yanı sıra, bu ağaçlar aynı zamanda dünya üzerindeki karbon miktarının yüzde 30'unu bünyelerinde depoluyorlar. Bu nedenle tropik ormanlardaki ağaçların korunması, sadece insan yaşamı için değil; diğer canlılar ve doğanın dengesi açısından da büyük önem arz ediyor.

Bu bölgede çalışan araştırmacılar, ormanların hızla yayılan sarmaşık ve bitki örtüleri nedeni ile tehlike altında olduklarını keşfettiler. Bu nedenle belirli alanlarda incelemeler yapılarak, hızlı yayılan sarmaşık türü bitkilerin bu davranışlarının altında yatan nedenler araştırılmaya başlandı.

Coğrafi konum nedeniyle, belirlenen alanda insanlı bir ekip ile çalışma yapmanın büyük bir maddi yükü ve zaman açısından da ciddi bir kaybı olacağı öngörülünce; bölgede dronelar ile çalışılmaya başlandı. İlk etapta küçük bir bölge ile başlayan çalışmaların alanının genişletileceği düşünülüyor. Drone ile yapılan çalışma, insanlı deneyler ile aynı etkide sonuçlar vermeyi başarınca, ekip bundan sonraki çalışmalarını bu şekilde ilerletmeye karar verdi.

İnsansız hava araçları sayesinde maddi anlamda büyük kazanç sağlamayı bekleyen ekip, aynı zamanda insanların ulaşamayacağı yüksekliklere kadar tırmanan bazı sarmaşık türlerini de inceleme fırsatı yakalayabilecek.