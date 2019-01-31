''RTÜK, Türkçeyi Yanlış Kullananlara Ceza Vermeli''

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türkiye'nin Türkçenin yanlış kullanımı ile ilgili çok ciddi bir sorunu olduğunu dile getirerek RTÜK'ün Türkçeyi yanlış kullananlara ceza vermesi gerektiğini söyledi.

Tarihçi, akademisyen, yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Burdur'un Bucak ilçesinde başlatılan Bucak Eğitimde Kaliteyi Artırma Projesi (BEKAP) kapsamında düzenlenen bir seminerde konuşma gerçekleştirerek, Türkçe ve Türkçenin kullanımı hakkında son derece önemli açıklamalarda bulundu.

Sözde eğitimli üniversite öğrencilerinin bile Türkçeyi bozuk kullandığını dile getiren Ortaylı, ‘’Maalesef üniversitelerimiz, liselerimiz çocuklarımıza doğru dürüst Türkçe nedir, nasıl konuşulur, Türk dilinin grameri, telaffuzu nasıldır, nasıl muhafaza edilir bunları veremiyorlar. İnsanlar televizyondan, şuradan, buradan, şantözlerden edindikleri garip bir Türkçe ile konuşuyorlar.’’ derken, konuşmasına şu şekilde devam etti;

‘’Bir televizyon spikeri kızcağız 'başkan' diyemiyor, 'başgan' diyor. Bunu bir spiker söylüyor. Türkçeyi ağzının arkasına atmış öyle konuşuyor. Tiyatrocular, sinemacılar, televizyon ve radyo spikerleri o dili temsil ederler. Türkiye Cumhuriyeti eğitim bakımından kendini yaralamış bir cumhuriyettir. Bunun üstünü kırmızı kalemle çizin. Eğer bugün büyük bir buhranın içine girmişsek bundan daha büyük bir problem olamaz.

Nasıl çıkacağımızı bilemiyorum. Rüyalarıma giriyor. Ben her gece öğretmenler görüyorum, birtakım saçma sapan şeyler konuşuyoruz. Demek ki kafamı çok meşgul ediyorlar. Yani benim Türkiye'nin kültür buhranını, eğitim çıkmazını nasıl atlatacağına dair fazla bir fikrim yok. Bu çok önemli bir fasıl. Bunu çözemiyorum.’’

RTÜK’ün yanlış konulara önem verdiğini dile getiren Ortaylı, ‘’RTÜK'ün iletişim araçlarında cezalandıracağı şey,Türkçeyi yanlış kullanıp konuşmaktır. Bu cumhuriyet üzüm, tütün, tahıl parasıyla bile zor geçindiği akitte, dışarıya yetişmeleri için mühendis, hekim, metalurji mühendisleri yollamıştır.’’ şeklinde konuştu.