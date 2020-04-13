İletişim Başkanlığı, Koronavirüs Vakalarını Açıkladı

Çin’in Wuhan kentinde başlayıp tüm dünyaya büyük bir hızla yayılan Covid-19 pandemisi için T.C. İletişim Başkanlığı’na ilişkin yeni bir infografik paylaşıldı. Paylaşılan grafiğe göre en çok vaka ve ölüm sayısı ABD’de yaşandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi, tüm dünyada daha fazla insana bulaşmaya devam ediyor. Bu konuda veriler toplayan İletişim Başkanlığı; ülkelerdeki vaka, ölüm ve iyileşme sayılarını açıkladı. Açıklanan verilere göre en çok koronavirüs vakasının görüldüğü ülke açık ara farkla ABD oldu.

T.C. İletişim Başkanlığı’nın resmi Twitter hesabından saat 12 Nisan 21:00’a ait veriler için yapılan paylaşımda yeni tip koronavirüsle ilgili ülkemiz ve dünyadaki son veriler paylaşıldı. İletişim Başkanlığı’nın Twitter’dan yaptığı açıklamada, “12 Nisan 2020, saat 21.00 itibariyle Türkiye ve dünya genelinde yeni tip koronavirüs ile ilgili mevcut durum: Türkiye’de şu ana kadar toplam 376.100 test yapılmış olup, 56.956 Koronavirüs vakası tespit edilmiş, 1.198 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3.446 hasta iyileşmiştir.” ifadelerine yer verildi.

İletişim Başkanlığı’nın yaptığı son paylaşımla birlikte dünya genelinde 1 milyon 831 binden fazla koronavirüs vakası tespit edildi. Bu süreçte 113 binden fazla can kaybı yaşanırken, 420 bin insanın da Covid-19 salgınından kurtulduğu belirtildi. Ülke ülke açıklanan verilere baktığımızda ise ABD’nin koronavirüs vaka sayısında lider olduğu görülüyor. 545.934 kişiye ulaşan vaka sayıları sonucunda 21.474 kişinin öldüğünü belirten ABD, aynı süreçte 31.120 kişinin iyileşip taburcu edildiğini açıkladı.

Avrupa ülkelerinde vakalar artıyor

Koronavirüse karşı en çok yara alan ülkeler genel olarak Avrupa’da yer alıyor. İtalya, İspanya ve Fransa başta olmak üzere, tüm Avrupa’da koronavirüs vakaları artıyor. Salgının merkez noktalarından olan İtalya’da ise özellikle ölüm vakalarında önemli bir düşüş görünüyor. Pik noktasını gördüğü düşünülen İtalya’da her geçen gün daha az vaka ve ölüm sayısı yaşanıyor.