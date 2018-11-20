Bilim İnsanları: İlgi Görmeyen Çocukların Beyni Küçük

ABD'de yapılan bir araştırmayla, beyin gelişiminin ailenin bebeğe olan ilgisine bağlı olduğu ortaya çıktı.

Teksas Çocuk Hastanesi, Psikiyatri Bölümü görevlisi Bruce D. Perry, ilgiyle büyüyen bir bebek ile ilgisiz büyüyen bebeğin beyin taramalarını gerçekleştirdi. Perry'ye göre, ailesi tarafından ilgi görmeyen çocukların beyin gelişimi gözle görülür oranda daha yavaş.

Perry, yayınladığı makalede çocukların ailesi tarafından nasıl yetiştirildiğinin, beyin gelişimlerine doğrudan etki ettiğini belirtti. Buna göre 3 yaşındaki iki çocuğun beyin taramalarında gözle görülür oranda bir farklılık dikkat çekiyor.

Perry'nin açıklamaları şöyle:

"Fotoğraflarda da görüldüğü gibi sol taraftaki beyin taraması, ailesinin ilgisiyle yetişen ortalama bir çocuk beyni. Öte yandan sağ tarafta ailesiyle zaman geçirmeyen ve ailesinin ilgisini görmeyen bir çocuğun beyninin taraması var. Bu çocuğun şiddet görmüş olabileceğini de tahmin ediyoruz. Bu taramalar sonucunda, sağ taraftaki çocuğun beyni yaşıtına göre daha küçük.

Sağ taraftaki çocuğun beyninin yeteri kadar gelişmemesi gelecekte hastalıkların da habercisi. Bu çocuğun hafıza sorunu yaşaması çok olası. Öte yandan bu çocuğun bağlanma sorunları ve sosyal olarak izole bir hayat sürmesi oldukça mümkün.”