İlginç Araştırma: Korku Filmleri Kilo Almanıza Sebep Oluyor

Lübnan Amerikan Üniversitesi bünyesindeki araştırmacılar, korku filmi izlemenin insanlara kilo aldırdığını ortaya çıkardı.

ABD'de bulunan Lübnan Amerikan Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren araştırmacılar, korku filmlerinin insanda strese yol açtığını ve uzun vadede bu gerginliğin atıştırmalıklarla giderilmeye çalışıldığını belirttiler.

Şiddet ve korku içerikli filmleri izledikten sonra yaşadığınız gerginlikle, filmden sonra bir şeyler yeme ihtiyacı duyuyorsunuz. Eğer sık korku filmi izleyen biriyseniz, sonraki süreçte bu bir alışkanlığa dönüşüyor.

Korku filmlerinin aksine, komedi ve belgesel gibi yapımların bünyede aynı etkiyi yaratmadığı ve bu filmlerde daha az atıştırmalık tüketildiği belirtildi. Geçtiğimiz günlerde de şiddet veya gerilim dolu video oyunlarının iştah açıcı özelliği olduğuna dair bir araştırma paylaşılmıştı.