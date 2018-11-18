5 Kameralı Nokia 9'un Görüntüleri Sızdırıldı

Nokia 9'un yeni görüntüleri sızdırıldı. 5 arka kameraya sahip telefon, çok yakında resmiyet kazanacak.

Nokia’nın çok konuşulan 5 arka kameralı telefonu Nokia 9’a ait yeni sızıntılar gün yüzüne çıkmış durumda. Sızıntılarda Nokia 9 PureView isminin verilmesi beklenen telefonun kamera tasarımı gösterildi.

Huawei’nin Leica lensleriyle elde ettiği büyük başarıya Nokia PureView kameraları ve Zeiss Ortaklığıyla ciddi bir rakip olacak gibi görünüyor. Özellik bakımından modelin 5,9 inçlik QHD bir ekrana ve Snapdragon 845 işlemciye sahip olacağı sızdırıldı. 4,150 mAh’lik bir bataryaya ev sahipliği yapacak telefonun 8 GB RAM ve 128 GB dâhili depolamaya sahip olacağı da sızdırılanlar arasında.

Android 9 Pie ile kutudan çıkacak olan telefon aynı zamanda suya ve toza dayanıklı olacak. 2 – 3 ay içerisinde piyasaya sürülmesi beklenen cihazın bu zamana kadarki en pahalı Nokia cihazı olması bekleniyor.