Ekran ve görüntü teknolojileri üzerine çalışan Dimenco, CES 2020'ye damgasını vuracak. Geçtiğimiz yıl simüle gerçeklik teknolojisini duyuran şirket, bu yıl 32 inç boyutunda ve 8K çözünürlüğündeki 3 boyutlu görüntüler sunabilen masaüstü bilgisayarıyla simüle gerçeklik teknolojisini birlikte sergileyecek.

7 Ocak'ta başlayacak olan CES 2020 etkinliği, tüketicilerin hayatına pek çok yeni teknoloji kazandıracak. Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı olan CES kapsamında teknoloji üreticileri, en yeni teknolojilerini tanıtacaklar ve tüketiciler, teknolojinin hangi yönde ilerlediğini gözleriyle görebilme imkanı yakalayacaklar.

CES 2020'ye katılacak şirketlerden bir tanesi de Dimenco. Daha çok ekran teknolojileri üzerine çalışan şirket, geçtiğimiz yıl simüle gerçeklik isimli teknolojisini duyurmuştu. Geçtiğimiz bir yıl boyunca sıkı bir çalışma yürüten şirket, CES 2020'de ise 32 inç boyutunda ve 8K çözünürlük sunan bir masaüstü bilgisayarla birleştirdiği simüle gerçeklik teknolojisini sergileyecek.

Bu bilgisayar, günlük kullanıcılara hitap etmiyor. Daha çok sektörel amaçlarda kullanılmak üzere geliştirilen bu bilgisayar, dünyada ilk kez 8K çözünürlükte 3 boyutlu görüntü sunuyor. Ayrıca şirketin geçtiğimiz yıl duyurduğu simüle gerçeklik teknolojisi, bu bilgisayarda aktif olarak kullanılabiliyor olacak.

Bu özel bilgisayar ne işe yarayacak?

3 boyutlu görüntüler, uzun zamandır hayatımızın içerisinde. Televizyon, akıllı telefon, sinema ve video oyunları gibi farklı sektörlerde karşımıza çıkan 3 boyutlu görüntüler, bugüne dek ya 2 boyutlu ekranlarda ya da çeşitli ekipmanlarda hazırlanıyordu. Ancak simüle gerçeklik teknolojisiyle tasarımcıların işi bir hayli kolaylaşacak. Çünkü bu ekran, tamamen doğal bir şekilde 3 boyutlu görüntü sunuyor. Yani herhangi bir ekipmana gerek kalmıyor.

Dimenco'nun yeni masaüstü bilgisayarı, beraberinde pek çok geliştirici kiti ile birlikte geliyor. Örneğin bu bilgisayara sahip olduktan sonra "Unreal Engine" ve "Unity Editor" gibi sistemler, kolaylıkla kullanılabilecek. Geliştirici ve tasarımcılar, bu bilgisayar sayesinde simüle gerçeklik uygulamaları ve mevcut 3 boyutlu projeler üzerinde de çalışmalar yürütebilecekler.

Projenin ortaklarından bir tanesi Microsoft

Dimenco'nun yeni masaüstü bilgisayar projesi, Microsoft tarafından da destekleniyor. Windows işletim sistemini kullanan bu bilgisayar, Ultraleap isimli bir şirketten de yardım alıyor. Microsoft, Ultraleap tarafından hazırlanan özel sensörleri de destekliyor. Şöyle ki Ultraleap, simüle gerçeklik teknolojisi için dokunma hissi uyandıran sensörler üretiyor. Yani tüketiciler, gerekli ekipmanlarla gördükleri bir şeye dokunuyormuş gibi hissediyorlar.

Ultraleap ve Dimenco ortaklığı, simüle gerçeklik teknolojisi için bir geliştirici kitinin oluşturulmasını sağladı. Ancak bu kit, Dimenco için sadece bir başlangıç. Şirket, 2021 yılına geldiğimizde pek çok akıllı telefon, tablet ve bilgisayar üreticisinin simüle gerçeklik desteğine sahip olacağına inanıyor. Ayrıca şirket, ilerleyen dönemlerde simüle gerçeklik destekli dizüstü bilgisayarlar üzerinde de çalışmalar yürütecek.

CES 2020 etkinlikleri kapsamında Dimenco, simüle gerçeklik desteğinin neler sunacağını ve bu teknolojinin 32 inç boyutundaki bilgisayarlarıyla nasıl kullanılabileceğini gösterecek. Dimenco'nun sahneye çıkmasıyla birlikte teknoloji tutkunları, simüle gerçeklik desteğinin tam olarak ne olduğunu anlamak için bir fırsat yakalamış olacaklar.