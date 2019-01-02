Beynimiz mükemmel bir bilgisayarmış gibi görünse de aslında oldukça fazla açığı var. Bu açıkların farkında olan uzmanlar, çeşitli illüzyonlarla başımızı döndürmeyi başarabiliyor.

Aşağıdaki görseli bir dakikalığına inceleyin. Siyah ve beyaz çizgilerden başka hiçbir şey göremiyorsunuz değil mi?

Peki şimdi ekrandan biraz uzaklaşın ve kafanızı hızlı bir şekilde sallayın. Görselde bir anda bir yüz belirdi öyle değil mi? Peki bu nasıl oluyor? Yalnızca siyah ve beyaz çizgilerin bulunduğu bir görsel nasıl oluyor da içinde bir yüz bulundurabiliyor.

Aslına bakacak olursanız o görselin içinde yalnızca siyah ve beyaz çizgiler bulunmuyor. Görselin içinde siyah-beyaz olacak şekilde renklendirilmiş bir yüz bulunuyor. Peki bu yüz neden yalnızca başımızı salladığımızda ortaya çıkıyor?

Başımız sabit pozisyonda durduğunda çizgiler, yüze göre daha yüksek kontrast ve netliğe sahip oluyor. Bu nedenle beynimiz yalnızca siyah ve beyaz çizgileri algılıyor. Arada bulunan tonlamaları çok fazla dikkate almıyor.

Başımızı salladığımızda ise çizgileri net bir şekilde ayırt edemediğimizden görsel gri bir arka plana sahip oluyor. Bu noktada daha geniş hatlara sahip olan yüz ise koyu renklerle ortaya çıkıyor. Peki bu illüzyon tam olarak nasıl hazırlanıyor?

İlk olarak görselde görünmesi istenen yüz arka plandan kırpılıyor. Ardından siyah-gri(9f9f9f) ve beyaz-gri(9f9f9f) çizgisel arka plana yapıştırılıyor.

Ardından yeni bir katmanda beyaz arka plan üzerine kırpılmış olan yüz yapıştırılıyor. Bu yüz, fotokopi filtresi ile yeni bir görünüme kavuşturuluyor.

Tüm adımlar sona erdiğinde siyah-beyaz çizgilerin arasında belli bile olmayan bir yüz silüeti kalıyor. Başımızı hızlı bir şekilde salladığımızda ise bu silüeti kolay bir şekilde görebiliyoruz.