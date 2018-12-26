İlk bilgisayar şifresinin kim tarafından ve ne zaman kırıldığını merak ediyor musunuz? O halde sizleriAllan Scherr ile tanıştıralım.

İnsanların güvenliğini sağlamak adına ortaya çıkan şifre sistemi, dünyanın en prestijli üniversitelerinden birisi olan MIT tarafından 1962 yılında bulunmuştur. O dönemlerde MIT araştırmacıları bilgisayarlarını diğer çalışanlarla da paylaşmak zorundaydı ve süreleri kısıtlıydı. Ancak herhangi bir güvenli sisteminin olmamasından dolayı bunu kötü niyetleri için kullananlar da azımsanmayacak kadar çoktu.

Bu yüzden ortaya çıkmış olan şifreleme sistemi, hala günümüz teknolojisinin de olmazsa olmazlarından bir tanesi. Bilgisayar bilimci Fernando Corbató'nun geliştirdiği sistemle birlikte bilgisayara girenler, kendilerine ayrılan süre bittikten sonra sisteme yeniden giriş sağlayamıyorlardı. Daha sonra ise her kuralın istismar edilebildiği gibi bu kuralı da aşacak MIT'de yüksek lisans öğretimi gören genç bilgisayar bilimci ortaya çıktı: Allan Scherr.

Scherr yüksek lisans tezini bitirebilmek için bu sistemin hızını ölçmeliydi. Ancak genç adamın yalnızca 10 saati vardı:

"Bu sistemdeki farklı değişkenleri ölçebilmem için özel erişim iznim vardı. Yaklaşık 30 simulasyon hazırlamalıydım ama bana ayrılan süre çok azdı. Daha çok süre istedim ve reddettiler. Ben de bana ayrılan süreyi sıfıra indirmenin yolunu buldum."

Scherr, önce tüm şifrelerin toplandığı 'gizli kullanıcı şifreleri' adlı dosyayı buldu. Dosya ismindeki 'gizli' kelimesi ise özellikle tersten yazılmıştı. Kimsenin ruhu duymadan bu dosyayı yazdırmanın bir yolunu bulan Scherr, tüm kişisel şifrelerin bir kopyasını nihayet elde etmişti.

"Artık sisteme istediğim zaman ve sürede girebiliyordum" diyen Scherr, arkasını kollaması için bir de suç arkadaşı buldu. Programın finansal yöneticisine sus payı olarak şifrelerin listesini el altından vermeyi teklif etti, suç ortağı ise bu teklifi kabul etti.

Scherr, patronlarından bazılarının sistemlerini hacklemekle kalmayıp bir de onlarla dalga geçen birtakım mesajlar bırakıyordu.

Bu durum sonrasında, yani 60'lı yıllardan sonra bilgisayar şifreleme sistemi artık giderek gündelik hayatın bir parçası haline gelmişti. Ancak hackerların da giderek kendilerini geliştirmeye başlamasıyla beraber elbette şifreleme sistemleri de daha karmaşık bir hal almaya başladı.

Bu yüzdendir ki günümüzde farklı bilgisayarlardan internet hesaplarımıza girerken yalnızca şifre girmemiz bile yetmiyor.