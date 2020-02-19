Dubai’nin önde gelen gıda ve içecek şirketlerinden birisi olan Aghita Group PSJC, yüzde 100 geri dönüştürülebilen ilk bitki bazlı su şişesini üretti. Dubai’de düzenlenen BAE İnovasyon ayı toplantısında ürünü tanıtan şirket, İklim Değişikliği ve Çevre Bakanı Dr. Thani Al Zeyoudi'ne ürün hakkında bilgi verdi.

Plastik su şişeleri yerine tamamen doğal ve geri dönüştürülebilir su şişeleri üreten bir şirket, ürününü ticari bir ürün olarak satış sunmaya hazırlanıyor. Biyo-parçalanabilir ürün olarak geçen bu şişeler tamamen doğa dostu olmasıyla dikkat çekiyor. Yapılan açıklamalara göre şişelenmiş su pazarının yüzde 40’ına sahip olan şirketin imza ürünü "Al Ain", kullanıma hazır. BAE Çevre Bakanı tarafından da onay alan firmanın artık yapması gereken tek şey suyu şişelemek.

Bitki bazlı üretilen şişelerini sunan Agthia Group PJSC CEO'su Tarık Al Wahedi, şişenin tamamen çevre dostu olduğunu ve kapak da dahil olmak üzere ürünün, yüzde 100 bitki bazlı kaynaklardan oluştuğunu ifade ediyor. Böylece su şişesinin belirli koşullar altında 80 gün içinde biyolojik olarak parçalanabileceğine dikkat çekiyor. Ayrıca bu şişelerin toprağa karışabilir olduğunu ve bu nedenle geri dönüşüme büyük katkı sağlayacağını belirtiyor.

Bitki bazlı şişe bu şekilde görünüyor

Al Wahdedi'nin dediğine göre doğa dostu olan bu şişeler, bitki kaynaklarından fermente ediliyor. Ürün, reçine şekerleri kullanılarak Polilaktik asit veya PLA adı verilen dayanıklı ve yüzde 100 bitki bazlı su şişelerine dönüştürülüyor. Ortaya çıkan bu ürün, Dubai'nin yüksek sıcaklıklı yazlarına dayanabiliyor. Ayrıca şirket, çevre kirliliği ile mücadele etmek için Poli Etilen Tereftalat (PET) şişeleri toplayarak onların geri dönüştürülmesi, yeniden kullanılması ve toprağa karışması için optimize edilmesine katkı sağlıyor.

BAE İklim Değişikliği ve Çevre Bakanı Dr. Thani Al Zeyoudi, konuşmasında ürünü tanıtması için şirketin CEO’suna söz hakkı verdi. Al Wahdedi yaptığı açıklamada "Agthia, öncü ambalaj yenilikleri ve güvenilir ortaklıkları ile inovasyon ve sürdürülebilirliğe bağlı kalmaya devam ediyor ve Ulusal Sürdürülebilirlik Gündemi 2021 ile uyumlu kalmayı hedefliyor” dedi.

PLA nedir?