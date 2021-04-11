Tek Doz Aşı Olup Pozitif Çıkanlara İkinci Doz Uygulanmayacak

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür'ün yaptığı açıklamaya göre, ilk doz koronavirüs aşısı uygulaması yapıldıktan sonra testi pozitif çıkan kişilere ikinci doz uygulaması yapılmayacak. Bu kişiler, 180 gün sonra belirlenen aralıklarla sıfırdan aşı olacak.

Ülkemizde koronavirüs aşılama çalışmaları ocak ayının ikinci haftasında başladı. Öncelikli gruplara ve yaş gruplarına göre devam eden aşılama çalışmalarında şimdiye kadar 19 milyon aşı uygulaması yapıldı. İki doz halinde yapılan uygulamada ilk dozu uygulanan kişi sayısı 11 milyon seviyesindeyken ikinci doz aşının ise yaklaşık 8 milyon kişiye uygulandığı biliniyor.

Ancak tabii ki aşının koruyucu etkisini en iyi şekilde gösterebilmesi için iki dozun da uygulanması gerekiyor. Bu da tek doz uygulanan kişilerde riskin devam ettiği anlamına geliyor. Bu durum ile ilgili açıklama yapan Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür'ün ifadelerine göre nadir de olsa ilk dozu uygulanmış kişilerin testleri pozitif çıkabiliyor.

İkinci doz uygulanmayacak:

Yine Hülür'ün açıklamalarına göre ilk doz uygulaması yapıldıktan sonra COVID-19 testi pozitif çıkan kişilere ikinci doz uygulaması yapılmıyor. Bu kişilerin 180 günlük bir aranın ardından tekrar ilk ve ikinci doz olmak üzere aşılanacağı söyleniyor

İlk doz uygulama sonrası testi pozitif çıkan kişilerin E-nabız sistemi üzerinden öncelikli grupta olmadığı mesajı aldığını belirten Hülür, durumu "Eğer ilk aşıyı olduktan sonra pozitif tespit edildiyse bakanlığımızın E-nabız üzerindeki sistemi, aşı için öncelikli grupta olunmadığı mesajını veriyor. Pozitif olanlara iyileşmenin olduğu 10 günden sonra 180 gün takvimi işletiyor. 180 günün sonunda tekrar aşı yapılabiliyor ve başa dönülüyor. Yani o kişi yeniden iki doz aşı olmak durumunda. Şu anda hakkı gelmiş 60 yaşında ama 1 ay önce pozitif olan bir kişiye de, aşı için öncelikli grupta olduğu ancak daha önce COVID-19 geçirdiği için aşı yapılamaz uyarısı geliyor" şeklinde özetliyor.