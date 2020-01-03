İlk Modern İnsanlar 170 Bin Yıl Önce Nişasta Tüketiyormuş

Güney Afrika’daki Witwatersrand Üniversitesi’nden araştırmacılar, ilk modern insanların 170.000 yıl önce nişastalı yiyecekler pişirdiklerine dair kanıtlar buldu. Araştırmacı ekibi, kalıntılarının bu kadar uzun süre hayatta kalmasının olağanüstü olduğunu belirtiyor.

Güney Afrika’daki Witwatersrand Üniversitesi Wits Evrimsel Araştırmalar Enstitüsü'nde görevli bilim insanları, ilk modern insanların beslenme alışkanlıklarına ve yaşam tarzlarına ışık tutacak çok önemli bir keşfe imza attı.

Profesör Lyn Wadley, KwaZulu-Natal ile Esvatini sınırında bulunan Lebombo Dağları’nda yaşayan insanların 170 bin yıl önce nişasta bitkileri pişirdiklerini söyledi. Bu keşfin, benzer bitkilerin pişirildiğini gösteren önceki raporlardan çok daha eski olduğuna dikkat çeken Prof. Wadley, Güney Afrika'daki ilk modern insanların yaşamlarına büyüleyici bir bakış attığını belirtti.

Lebombo Dağları'nın batısındaki Border Cave (Sınır Mağarası), Güney Afrika'daki ilk modern insanlara yuva olmuştu:

Prof. Wadley ile arkeolojik çalışmaları yürüten Witwatersrand Üniversitesi'nden bilim insanı Dr. Christine Sievers, "Bu tür kırılgan bitki kalıntılarının bu kadar uzun süre hayatta kalması olağanüstü" dedi.

Lebombo Dağları'ndaki Border Cave’de (Sınır Mağarası) kazılar sırasında, ekibin 2015 yılından bu yana kazdığı yer altı bitkileri ortaya çıkarıldı. Prof. Wadley ve Sievers, kazı sırasında küçük, kömürleşmiş kalıntıların rizom gövdeleri olduğunu keşfetti. Hepsi aynı türe ait olduğu saptanan 55 kömürleşmiş rizomun, genellikle ‘Sarı Yıldız Çiçeği’ olarak adlandırılan Hypoxis'lere ait olduğu belirlendi.

Sarı Yıldız Çiçeği olarak da bilinen Hypoxis bitkisi:

Toplanan Hypoxis rizomlarının arazi yerine mağarada pişirilmesinin, yemeğin ev olarak benimsenen yerde paylaşıldığına işaret ettiğini belirten Prof. Wadley, “Bu, rizomların küllerde kavrulduğunu ve bu süreçte bazılarının kaybolduğunu gösteriyor” değerlendirmesini yaptı. Sınır Mağarası, daha önce de modern Homo sapiens iskeletleri, taş aletler ve ufalama molozları olmak üzere pek çok önemli keşfe ev sahipliği yapmıştı.