İlk Kara Delik Fotoğrafının Arkasındaki Ekip Ödüllendirildi

10 Nisan günü 10 yıllık çalışmanın sonuç vermesiyle ilk kara delik fotoğrafını yayınlayan 347 kişilik ekip ödüllendirildi. Ekip, bilim dünyasının Oscar'ı olarak anılan "Atılım Ödülü"ne layık görüldü.

Gün içinde belki de çoğumuz, evrenin nasıl bir oluşum olduğunu düşünmüyoruz. Kendimizi yalnızca Dünya ile kıyaslasak bile sadece bir kum tanesinden ufak olmamız bir yana, evrendeki yerimiz ne kadar?

Böyle sorulara yanıt aramak için çalışan bilim insanları, hatırlayacak olursanız evrendeki en gizemli oluşumlardan biri olan kara deliği ilk kez fotoğraflamışlardı. İşte bu fotoğraf için çalışan 347 bilim insanı, bugün bilim dünyasının Oscar’ı olarak bilinen Atılım Ödülü’nün (Breakthrough Prize) sahibi oldular ve üç milyon dolar kazandılar.

Keşif nasıl yapılmıştı?

Olayın detaylarını bir kez daha hatırlatmakta fayda var. 10 Nisan günü kara delikleri gözlemlemek için görevlendirilmiş Olay Ufku Teleskobu manşetlerde büyük yankı uyandırmıştı. Teleskop, ilk defa bir kara deliğin fotoğrafını yakalamıştı. Görünen karadelik ise hayal ettiklerimizden farklı olarak turuncu bir çerçeveyle sarılmış gibi duruyordu.

Yapılan keşif ise 10 yılı aşkın süren çalışmalar sonucunda mümkün olabildi. Dünya’nın farklı noktalarında bulunan 8 teleskobun 2017 yılında bir araya gelmesiyle 10 yıllık çalışmalar sonuç verdi ve bilim dünyasında yeni bir sayfa açıldı. İlk kara deliğin arkasındaki teknolojiyi tüm detaylarıyla öğrenmek istiyorsanız bu yazımızı okuyabilirsiniz.