Süper Kahraman Filmi Altın Küre'ye Drama Kategorisinden Aday

Marvel'ın Black Panther filmi drama kategorisinde aday gösterilen ilk süper kahraman filmi oldu.

Oscar ödüllerinin habercisi olarak bilinen Altın Küre ödüllerinin adayları açıklandı. Genelde çok fazla film türü çeşitliliğinin olmadığı konusunda eleştiriler alan ödüllerde, bu sene ilk defa bir süper kahraman filmi en iyi drama filmi kategorisinde aday gösterildi.

Golden Globe yani Altın Küre ödülleri tüm kategorilerdeki adaylarını açıkladı. Geçtiğimiz yıl vizyona giren ve Marvel hayranları haricinde bile çok büyük bir izleyici kitlesine ulaşabilen Black Panther filmi, en iyi drama filmi kategorisinde aday gösterildi. En iyi animasyon filmi kategorisinde de yine bir süper kahraman filmi olan "Spider-Man: Into the Spider-Verse" aday olarak gösterildi.

Filmin müziklerinden olan Kendrick Lamar’a ait “All The Stars" parçası da en iyi müzik dalı kategorisinde aday gösterildi. Süper kahraman hayranları için buraya kadar herşey güzel olsa da işler buradan sonra biraz ilginç hale geliyor. Böylesine beğenilen ve önemli bir dalda aday olan filmin hiçbir oyuncusu, yönetmeni veya filme katkıda bulunan herhangi biri, başka bir kategoride aday gösterilmiyor. Bu gibi ödüllerde bazen böyle garip durumlarla karşılaşılabiliyor. Film dünyası da şu an için, bu durumu eleştirmekle oldukça meşgul görünüyor.