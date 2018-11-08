İlk Kez Drone Gören Denizlili Teyze, Ardına Bakmadan Kaçtı

Denizli'de yeni açılan bir yerel televizyon kanalı için çekim yapan drone, enteresan bir görüntü kaydetti.

DRT Denizli kanalı için video çekimi yapan drone kamera, Denizli'nin Çameli ilçesinde bir teyzeyi kadrajına aldı. İlk kez drone gören teyze, bir süre drone'a bakarak durumu algılamaya çalıştı.

Yakın çekim almak için teyzeye yaklaşan drone, bu aşamadan sonra teyzeyi ziyadesiyle korkuttu. Bir süre normal tempoda uzaklaşan kadın, daha sonra ağaçların arasına doğru son hızla, arkasına bakmadan kaçmaya başladı.

İzleyenleri gülümseten bu görüntüden bir süre sonra kadın ağaçların arasında görüntüden kayboldu. Daha önce de Kastamonu'da köyündeki ineklerini otlatan bir kişinin tepkisi sosyal medyada olay olmuştu.