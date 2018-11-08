  • İlk Kez Drone Gören Denizlili Teyze, Ardına Bakmadan Kaçtı

İlk Kez Drone Gören Denizlili Teyze, Ardına Bakmadan Kaçtı (Video)

1 dk okuma süresi
63
10
5
4
0
İlk Kez Drone Gören Denizlili Teyze, Ardına Bakmadan Kaçtı (Video)
Denizli'de yeni açılan bir yerel televizyon kanalı için çekim yapan drone, enteresan bir görüntü kaydetti.

DRT Denizli kanalı için video çekimi yapan drone kamera, Denizli'nin Çameli ilçesinde bir teyzeyi kadrajına aldı. İlk kez drone gören teyze, bir süre drone'a bakarak durumu algılamaya çalıştı.

Yakın çekim almak için teyzeye yaklaşan drone, bu aşamadan sonra teyzeyi ziyadesiyle korkuttu. Bir süre normal tempoda uzaklaşan kadın, daha sonra ağaçların arasına doğru son hızla, arkasına bakmadan kaçmaya başladı.

İzleyenleri gülümseten bu görüntüden bir süre sonra kadın ağaçların arasında görüntüden kayboldu. Daha önce de Kastamonu'da köyündeki ineklerini otlatan bir kişinin tepkisi sosyal medyada olay olmuştu.
İLGİLİ HABER

Dünya Drone Yarışları'nı 11 ve 15 Yaşındaki İki Çocuk Kazandı

Kaynak : http://www.hurriyet.com.tr/gundem/denizlili-teyze-ilk-kez-drone-gorunce-ilginc-goruntuler-41012775
Etiketler: drone, denizli
63
10
5
4
0
Emoji İle Tepki Ver
63
10
5
4
0