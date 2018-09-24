Hava Kuvvetleri'ne bağlı pilotların eğitim uçuşlarında kullanılmak üzere TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii) tarafından üretilen İlk Milli Hava Aracı Hürkuş'un ilk teslimatı Kasım 2018'de gerçekleşecek.

İlk milli hava aracımız Hürkuş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından, İstanbul Yeni Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST etkinliklerinde sergilendi. Yapabildiği esnek manevralarla çevik ve atılgan bir uçak olan Hürkuş, gövdesinde bulunan kırmızı beyaz tasarımlarla da büyük ilgi topladı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın pilotları eğitmek için kullanacağı uçak olan Hürkuş, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSM) katkılarıyla eğitim uçağı ihtiyacına cevap verecek ve aynı zamanda dünya pazarında da Türkiye'yi önemli bir konuma getirecek. İlk milli hava aracı Hürkuş'un, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda etkin olacak B modelinin test uçuşları ise Ocak 2018'de gerçekleştirilmişti.

15 Adet Hürkuş 2019 İçerisinde Envantere Girecek

Türk Hava Kuvvetleri'nin gereksinimleri doğrultusunda eklentiler yapılan Hürkuş'un ilk teslimatı ise Kasım 2018'de gerçekleşecek. Bu süreden sonra, test pilotları uçağın sınırlarını zorlayacak ve Hürkuş'un kabiliyetleri sınanacak. Toplamda 3 ay sürecek bu test uçuşlarında, uçağa gerekli olduğu takdirde TUSAŞ'ın katkılarıyla başka eklentiler de yapılabilecek. İlk teslimat Kasım 2018'de başlayacak ve 2019'un ilk yarısı itibarı ile, toplam 15 uçak olarak envantere geçecek.

Türk Havacılık Tarihinde Bir İlk

Daha önce TUSAŞ'ın yenilediği birçok hava aracı Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından envantere eklenip kullanılmıştı. Şirketin kendi ürettiği ve tamamen özgün bir tasarım olan Hürkuş ise Hava Kuvvetleri'nin envanterine giren ilk milli hava aracı olacak.

Sivil havacılık için üretilen Hürkuş model A, Hürkuş model B'den oldukça farklı bir uçak. Hürkuş-B'nin, Hürkuş-A'dan çok daha hızlı, daha çevik ve 100 kg daha hafif olması, Hürkuş-B'nin manevra kabiliyetini üstün mertebelere çıkarıyor. Jet uçaklarının teknolojileriyle donatılan Hürkuş-B; fırlatma koltuğu, kabin basınçlandırması ve iniş takımları bakımından, kendi klasmanına büyük bir fark atıyor. Şu ana kadar 1000 uçuş saatini aşan Hürkuş-B, Kasım 2018 itibariyle, Hava Kuvvetleri tarafından kullanılmaya başlanacak.