Bu yıl birincisi gerçekleştirilen GDG Urfa ve IEEE HRU işbirliği ile hayata geçirilen Hackhaton, Şanlıurfa’da gerçekleştirilen ilk hackhaton olma niteliğini taşıyor. Hackhaton boyunca Şanlıurfa’nın sorunlarına çözüm sağlacayacak fikirler aranacak.

Program, Güneydoğu bölgesi genelinde girişimciliğe ilişkin farkındalığı ve yetkinliği artırmayı ve gençleri üzerinde çalıştıkları fikir ve projeleri için doğru insanlara ulaştırmayı amaçlıyor.

Hackhaton neler kazandıracak?

Farklı konularda kendisini geliştirmiş birçok mentör ve farklı alanlarda çalışan katılımcılar ile tanışarak ekosistem içinde yer alabilmek, İş Fikri ile fark yaratmak isteyen gençleri harekete geçirerek, onların yenilikçi iş fikirlerini sürdürülebilir birer iş planına dönüştürmeleri konusunda onlara birçok destek veriliyor: Bunlar arasında;

Google teknolojileri workshop,

Harran Üniversitesi akademisyenlerinden rehberlik,

İş geliştirme mentörlüğü,

Çeşitli ödüller yer alıyor.

Hackhaton başvuruları 9 Kasım 2018 tarihinde sona erecek ve etkinlik 23-24 Kasım günleri gerçekleştirilecek. Etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak için devfest2018.hruieee.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.