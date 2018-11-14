Resmi web sitesinden yapılan açıklamaya göre Argardia Vatandaşlık Kanunu'nda önemli bir değişikliğe gidildi. Buna göre Asgardia vatandaşı olmak için artık belirli bir ücret ödemeniz gerekiyor.

Çevrimiçi olarak kurulan ve ilk uzay ülkesi olarak tanımlanan Asgardia’nın Vatandaşlık Kanunu’nda değişiklikler gerçekleştirildi. Bu değişiklikler neticesinde Asgardia vatandaşları, vatandaşlık haklarını sürdürebilmek ve Asgardia’nın büyümesine destek olmak için yıllık vatandaşlık ücreti ödemek zorunda kalacaklar.

Asgardia Başkanı Dr Igor Ashurbeyli tarafından onaylanan yasaya göre Asgardia vatandaşları yıllık 100 Euro vatandaşlık ücreti ödemek zorunda kalacaklar. Bu ücret, 2018’den 2019’a kadarki dönemde geçerli olacak ve Asgardia Parlementosu’nun gerekli görmesi halinde artırılabilecek.

Asgardia vatandaşlığına yeni başvuracak olan kişiler, başvuruyu takip eden 30 gün içerisinde vatandaşlık ücretini ödemek zorunda. Halihazırda Asgardia vatandaşı olan kişiler ise ücretlerini herhangi bir zaman ödeyebilirler. Ayrıca Dr Igor Ashurbeyli, 1 Kasım 2019’a kadar vatandaşlık ücreti ödemeyecek olan ilk 100 bin Asgardia vatandaşını de belirledi.

12 Ekim 2016 ile 1 Ekim 2018 tarihleri arasında Asgardia’nın geliştirilmesi için bağışta bulunan vatandaşlar, 2019 yılına kadar vatandaşlık ücretini ödemekten muaf tutulacaklar. Vatandaşlık ücretini ödemeyi reddedenlerin vatandaşlıkları ve vatandaşlık hakları askıya alınacaktır. Daha detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.