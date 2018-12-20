Türkiye'nin uzun menzilli füze geliştirme yolundaki en önemli adımlarından biri olan Bora füzesi, 280 kilometre mesafedeki hedefini başarıyla imha etti.

Türkiye’nin ilk kısa menzilli füzesi olan Bora, savaş alanındaki yıkıcı gücünü bir kez daha gösterdi. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir’in resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştığı videoya göre Bora, 280 kilometre uzaklıktaki hedefini noktasal hassasiyetle vurmayı başardı.

Bora füzesi nedir?

ROKETSAN tarafından geliştirilen Bora füzesi, 610 mm çapa sahip. modern savunma sanayi teknolojileri kullanılarak geliştirilen Bora, yüksek teknoloji ürünü seyrüsefer ve otomatik tevcih sistemleri sayesinde at ve uzaklaş taktiğini başarıyla uygulayabiliyor.

Bora füzesi, farklı marka ve modellerde araç, telsiz, güç sistemi, seyrüsefer sistemi gibi alt sistemlere sahip olacak şekilde lojistik altyapı ve ihtiyaçlara göre farklı versiyonlarda tasarlanabiliyor. Bora füzesi için 'uzun menzilli' tanımı yapılıyor olsa da füzenin eldeki verileri, kısa menzilli olduğunu gösteriyor. İsmail Demir’in paylaştığı Bora füzesi videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.