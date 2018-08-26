İlk Yerli Gözlem Uydusu Lagari İçin Geri Sayım Başladı

Türkiye'nin ilk gözlem uydusu Lagari'nin merak edilen özellikleri ve fırlatma tarihi belli oldu.

Türkiye'nin ilk yerli mikro görüntüleme uydusu için geri sayım başladı. 2019 yılının ikinci yarısında uzaya gönderilmesi planlanan Lagari uydusu için, beklentiler oldukça yüksek. Merak edenler için hemen söyleyelim; Lagari uydusu bu ismi, roketle dikey uçuşu bulan ve kendini uçurmayı başaran mucit Lagari Hasan Çelebi'den aldı.

Lagari'nin; Savunma Teknolojileri Mühendislik tarafından, 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda tanıtılması bekleniyor. STM'nin Twitter hesabında yapılan "Dünyayı artık daha net ve geniş göreceğiz" paylaşımı da, yeni uydumuzun daha çok merak edilmesini sağlayacak nitelikte.

Sadece Türk üretimi olmayan bu uydu, Berlin Space Technologies GmbH ile alt yüklenici sözleşmesi imzalarken; fırlatma için de Antrix Corporation Limited ile sözleşme imzaladı.

Peki Lagari Uydusunun Uzaydaki Görevi Ne?

Bu yüksek çözünürlüklü mikro gözlem uydusu: haritalama, orman ve bitki örtüsü takibini, doğal afetlerin takibini yapmak ve askeri görüntü ihitiyacını yakın gerçek zamanlı karşılamak gibi görevlerini yerine getirecek. 60 ila 65 kilo arasında olacağı tahmin edilen Lagari'nin, boyutuna göre oldukça yüksek çözünürlükte fotoğraf çekeceği söyleniyor. Renkli ve nokta görüntü alma özelliklerine sahip olan bu uydunun, uzay teknolojisindeki boşlukları tamamlayacak nitellikte olması bekleniyor.