2018 yılının bitmesine sayılı günler kalmışken, bu yıl içerisinde çıkan en iyi 10 yerli film belli oldu.

Dizilerin, filmlerin, talk showların, programların ve aklınıza gelebilecek her türden yapımın puanlandığı IMDb platformu; dünya genelinde yapımların kalitesinin anlaşılmasında önemli bir rol oynuyor. 2019'a günbegün yaklaşılırken, her konuda yılın enleri yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Biz de bu yazımızda IMDb kullanıcılarının 2018 verilerinden yararlanarak, yılın en iyi 10 yerli filmini derledik.

10. Kaybedenler Kulübü Yolda

IMDb puanı: 6,2

Oy sayısı: 1.063

Yönetmen: Mehmet Ada Öztekin​

9. Ailecek Şaşkınız

IMDb puanı: 6,6

Oy sayısı: 3.664

Yönetmen: Selçuk Aydemir

8. Sofra Sırları

IMDb puanı: 7,0

Oy sayısı: 1.309

Yönetmen: Ümit Ünal

7. Cebimdeki Yabancı

IMDb puanı: 7,1

Oy sayısı: 2.574

Yönetmen: Serra Yıldız

6. Hadi Be Oğlum

IMDb puanı: 7,2

Oy sayısı: 1.827

Yönetmen: Bora Egemen

5. Arif v 216

IMDb puanı: 7.6

Oy sayısı: 23.321

Yönetmen: Kıvanç Barunönü

4. Kelebekler

IMDb puanı: 7,6

Oy sayısı: 4.159

Yönetmen: Tolga Karaçelik

3. Ölümlü Dünya

IMDb puanı: 7,9

Oy sayısı: 8.633

Yönetmen: Ali Atay

2. Müslüm

IMDb puanı: 8,3

Oy sayısı: 6.584

Yönetmen: Can Ulkay, Ketche

1. Ahlat Ağacı

IMDb puanı: 8,4

Oy sayısı: 6.765

Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan

IMDb puanı yüksek olan bazı filmlerin yazımızda yer almadığını -Anons, Sibel, Borç, Güvercin gibi- fark etmiş olabilirsiniz zirâ bunun sebebi, yazımızda adil olması bakımından sadece 1.000'in üzerinde oy alan filmlere yer vermemiz. Ahlat Ağacı ve Kelebekler adlı bağımsız filmlerin ilk sıralarda yer alması, Türk sinema sektörü için umut vaat edici günlere ışık tutuyor.