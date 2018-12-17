Dizilerin, filmlerin, talk showların, programların ve aklınıza gelebilecek her türden yapımın puanlandığı IMDb platformu; dünya genelinde yapımların kalitesinin anlaşılmasında önemli bir rol oynuyor. 2019'a günbegün yaklaşılırken, her konuda yılın enleri yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Biz de bu yazımızda IMDb kullanıcılarının 2018 verilerinden yararlanarak, yılın en iyi 10 yerli filmini derledik.
10. Kaybedenler Kulübü Yolda
IMDb puanı: 6,2
Oy sayısı: 1.063
Yönetmen: Mehmet Ada Öztekin
9. Ailecek Şaşkınız
IMDb puanı: 6,6
Oy sayısı: 3.664
Yönetmen: Selçuk Aydemir
8. Sofra Sırları
IMDb puanı: 7,0
Oy sayısı: 1.309
Yönetmen: Ümit Ünal
7. Cebimdeki Yabancı
IMDb puanı: 7,1
Oy sayısı: 2.574
Yönetmen: Serra Yıldız
6. Hadi Be Oğlum
IMDb puanı: 7,2
Oy sayısı: 1.827
Yönetmen: Bora Egemen
5. Arif v 216
IMDb puanı: 7.6
Oy sayısı: 23.321
Yönetmen: Kıvanç Barunönü
4. Kelebekler
IMDb puanı: 7,6
Oy sayısı: 4.159
Yönetmen: Tolga Karaçelik
3. Ölümlü Dünya
IMDb puanı: 7,9
Oy sayısı: 8.633
Yönetmen: Ali Atay
2. Müslüm
IMDb puanı: 8,3
Oy sayısı: 6.584
Yönetmen: Can Ulkay, Ketche
1. Ahlat Ağacı
IMDb puanı: 8,4
Oy sayısı: 6.765
Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan
IMDb puanı yüksek olan bazı filmlerin yazımızda yer almadığını -Anons, Sibel, Borç, Güvercin gibi- fark etmiş olabilirsiniz zirâ bunun sebebi, yazımızda adil olması bakımından sadece 1.000'in üzerinde oy alan filmlere yer vermemiz. Ahlat Ağacı ve Kelebekler adlı bağımsız filmlerin ilk sıralarda yer alması, Türk sinema sektörü için umut vaat edici günlere ışık tutuyor.