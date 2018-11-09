Yurt Dışından iPhone Getirmenin Maliyeti Kaç TL Oldu

IMEI kayıt harcı zammı, yurtdışından getirilen telefonların daha pahalıya mal olmasına neden oldu. Peki bu zamdan sonra yurt dışından iPhone getirmenin maliyeti kaç TL'ye yükseldi?

9 Kasım 2018 (Bugün) tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre yurtdışından satın alınarak Türkiye’ye getirilen akıllı telefonların IMEI kayıt harcı, neredeyse üç kat artırılarak 170.7 TL’den 500 TL’ye çıkarıldı. Bu durum, ülkemizdeki vergilerden sıyrılarak akıllı telefonunu yurtdışından daha uygun fiyatlı olarak satın almak isteyen vatandaşların tadını kaçırmış olsa da durum o kadar da kötü olmayabilir.

Habertürk'ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre IMEI kayıt harcı üç kat artırılmış olmasına rağmen yurtdışından satın alınan ve Türkiye’de IMEI kaydı gerçekleştirilen bir iPhone, direkt Türkiye’den satın alınan bir iPhone’dan %29 daha ucuza mal oluyor. Zam öncesinde ise vatandaşların akıllı telefonlarını yurtdışından satın alarak elde ettikleri kar, %34 seviyelerini buluyordu. Yani yurtdışından alınan telefonlara %5 zam geldi diyebiliriz.

Peki Türkiye’den bir iPhone satın almak ile yurtdışından bir iPhone alıp burada kayıt ettirmek arasında ne kadar fark bulunuyor? Ayrıca bu fark, zam önce ve sonrasında ne kadardı? 2018 model iPhone’lar ülkemizde henüz satışa sunulmadığı için bu karşılaştırmayı iPhone 8 ile yapalım. iPhone 8’in Türkiye fiyatı 5799 TL. Zamdan önce yurtdışından bir iPhone 8 almanın maliyeti 3821 TL’ydi. Zamdan sonra ise bu fiyat 4150 TL’ye çıkmış durumda.

IMEI Kayıt Harcı Zammından Önce Yurtdışından iPhone 8 ve 8 Plus Getirme Maliyeti

IMEI Kayıt Harcı Zammından Sonra Yurtdışından iPhone 8 ve 8 Plus Getirme Maliyeti

IMEI Kayıt Harcı Zammından Önce Yurtdışından iPhone Xs Getirme Maliyeti

IMEI Kayıt Harcı Zammından Sonra Yurtdışından iPhone Xs Getirme Maliyeti

IMEI Kayıt Harcı Zammından Önce Yurtdışından iPhone Xs Max Getirme Maliyeti

IMEI Kayıt Harcı Zammından Sonra Yurtdışından iPhone Xs Max Getirme Maliyeti

IMEI Kayıt Harcı Zammından Önce Yurtdışından iPhone XR Getirme Maliyeti

IMEI Kayıt Harcı Zammından Sonra Yurtdışından iPhone XR Getirme Maliyeti