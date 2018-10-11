Uluslararası Para Fonu (IMF), kripto paraların uluslararası finansal sistemlerde yeni açıklar yaratabileceğini söyledi. Bu açıklamanın ardından, tüm kripto para piyasası yeni bir düşüş dalgasına giriş yaptı. Açıklamanın detaylarına ve piyasasının son durumuna değiniyoruz.

Küresel finansın en belirleyici kurumlarından birisi olan IMF, kripto paralar hakkında beklenmedik bir açıklama yaptı. Kurum, kripto paraların uluslararası finansal sistemlerde yeni açıklar yaratabileceği, dolayısıyla tehlikeli oldukları konusunda uyarılarda bulundu. Bu açıklamaların ardından Bitcoin, Ethereum ve Ripple (XRP) başta olmak üzere kripto para piyasasından ciddi bir nakit çıkışı gerçekleşti.

Piyasadaki toplam kapitalizasyon miktarı açıklama öncesinde 217 milyar dolar civarındayken, 11 Ekim'de 200 milyar dolara kadar gerileme yaşandı:



11 Ekim 2018 Perşembe, saat 12.45 sularındaki global kripto para piyasası kapitalizasyonu

Yeni düşüş dalgasını takiben Bitcoin, 6.500 dolar seviyelerinden 6.300 dolar seviyelerine kadar sert bir şekilde düşüş yaşadı. Ethereum açıklamalar öncesinde 224 dolar seviyelerindeyken, açıklamalar sonrasında 200 dolara çok yaklaştığı bir değer kaybı yaşadı. En değerli üçüncü kripto para birimi olan Ripple (XRP) ise 0.46 dolar seviyesinden 0.41 dolara kadar geriledi.

IMF’nin rapor olarak yayınladığı açıklama, bazı yatırımcıların tavırlarını etkilemişe benziyor. Zira kurumun uluslararası finansal sistemlerdeki mevcut merkeziyetçi anlayışı koruma yanlısı olduğu bilinen bir gerçek. Kripto paralar ise ekonominin merkeziyetçi olarak şekillenmediği bir düzen vadediyor. Aynı zamanda kripto para ve buna bağlı olarak, ekonomilerini düzeltmeye başlayan ülkeler ve şirketler var.

Küresel finansal sistemin yüküyle ezilen bazı ekonomilerin imdadına yetişen kripto paralar, aynı sistem içerisinde yer alan ekonomik olarak güçlü devletlerin işine gelmiyor. Bazı devletler ve uluslararası firmalar, kripto paraları sürekli krizlere gebe olan ekonomik düzenden çıkış bileti olarak görüyorlar. Bankalar, kripto para temelinde çalışmalar yapmaya devam ederlerken, giderek daha fazla bireysel yatırımcı bu dünyada yer almaya başlıyor.

IMF’in açıklamasının ardından bir düşüş dalgası içerisine giren kripto para piyasası, yapısı itibariyle güvenini kazandığı yatırımcıların hareketlenmeleriyle toparlanma sürecini sürdürecektir. Henüz temelleri tam anlamıyla oturmadığı için, resmi kurumların açıklama ve raporları piyasada dalgalanmalar yaratabilir.