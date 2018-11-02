Samsung Home Galaxy hoparlörler gelmeden hemen önce Bixby için çok önemli bir ilerleme kaydedildi.

Yeni Samsung Galaxy Home Speaker, Bixby desteği ile gelecek. Alexa tarzı bir asistan olan Bixby'nin üçüncü parti geliştiricilere açık olup olmayacağı merak konusuydu. Bixby bu konuda rakipleri Alexa Skills ve Google Assistant Actions'dan bir parça geri kalmış durumdaydı, ancak gelecek hafta yapılacak olan Samsung Geliştirici Konferansı'nda akıllı asistan için "kapsül" adını verdikleri üçüncü parti yazılım paketleriyle açığı kapatmayı deneyecek.

Bu kapsüller basitçe Bixby sayesinde pizza söylemenizi ya da UBER çağırmanızı kolaylaştıran veri paketleri. Geliştirmeciler için bu kapıyı açmak Bixby için oldukça mühim bir adım. Bu özelliği tüm Samsung cihazlara uyumlu hale getirmek Samsung'a uzun vadede büyük yarar sağlayacaktır. Son dönemde asistanlara duyulan yoğun ilgiden faydalanmak ve kendi platformunun da saygınlığını sağlamak Samsung için oldukça önemli.

Geliştirici konferansında uzun süredir beklenen katlanan telefonun da bir ön gösteriminin gerçekleştirilmesi bekleniyor.