İnci Küpeli Kız'ın 10 Milyar Piksellik Panoraması

Hirox Europe adlı bir şirket, 356 yıllık sanat eseri İnci Küpeli Kız'ı 3 boyutlu mikroskop kullanarak yakından inceledi. Yaklaşık 2 yıl önce başlatılan bu projede, sanat eserinin 10 milyar piksellik görüntüleri elde edildi.

Bildiğiniz üzere İnci Küpeli Kız tablosu, sanat tarihinin en önemli eserleri arasında yer alıyor. Hirox Europe adlı bir 3D mikroskop şirketi, Johannes Vermeer’in yapmış olduğu 356 yıllık eseri daha yakından inceleyebilmek için 2 yıl önce bir proje başlattı.

Proje için bir araya gelen ekip, İnci Küpeli Kız’ın piksel başına 4,4 mikron kalitesinde görünmesini sağlayarak, tablo hakkında önemli detaylara ulaştı. Proje kapsamında resmin yüzey durumu değerlendirilebilir hale gelirken, çeşitli alanların topografyası hakkında bilgiler elde edildi.

Tablo hakkında birçok önemli detay ortaya çıktı

Ekip, proje için Hirox 3D mikroskobu kullanarak sanat eserine 700x yakınlaşma imkanına sahip oldu ve elde edilen fotoğraflarla 10.118 megapiksellik bir görüntü elde edildi. Sanat eserine bu kadar yakınlaşılması, gizemini koruyan tablo hakkında birçok detayı gün yüzüne çıkardı.

Bu detaylardan birisi, Vermeer’in İnci Küpeli Kız için kirpik çizmiş olduğu gerçeğiydi. Ancak eserin zamanla eskimesi, bu detayın gözden kaçmasına sebep oluyordu. Yapılan incelemer sonucunda, Vermeer’in başörtüsün boyamak için o zamanlar son derece pahalı bir boya kullandığı ortaya çıktı. Proje liderlerinden Abbie Vandivere, konu hakkında şu sözleri dile getirdi; "Vermeer’in bu kadar kaliteli lacivert bir boya kullanması gerçekten de şaşırtıcı. Bu lacivert boya, 17. yüzyılda altından daha değerliydi.”

Hirox Europe, toplamda 9 bin 100 fotoğraftan oluşturdukları panoramik görüntüyü, bu amaçla kurmuş oldukları web sitesi üzerinden yayınladı. Buraya tıklayarak İnci Küpeli Kız’ın 3 boyutlu görünümüne, buraya tıklayarak panoramik haline ulaşabilirsiniz.