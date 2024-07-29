Her evde olması gereken ve indirimli fiyatlarıyla hemen sepetinize eklemek isteyeceğiniz elektronik ev aletleri bu listede.

Hepsiburada'da elektronik ev aletleri kategorisinde süpürgelerden kahve makinelerine, tıraş makinelerinden epilatörlere pek çok farklı ihtiyaca yönelik ürünlerde indirimler ve özel fırsatlar var. Sizin için öne çıkanları listeledik.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Sakal ve saçları şekillendirmek için Braun Series 3 MGK3440 Hepsi Bir Arada Şekillendirme Seti

8'i 1 arada bu seti kullanarak ev rahatlığında sakal ve saçınızı şekillendirebiliyorsunuz.

80 dakika kablosuz çalışma süresi var.

kablosuz çalışma süresi var. Her işleme uygun seti bulunuyor.

Kulak ve burun için ek başlığa sahip.

Suyun altında yıkanarak temizlenebiliyor.

Taşıma çantasıyla gelen Braun Şekillendirme Seti için tıklayın.

7,7 litrelik pişirme haznesi var: Vestel Lightfry XXL

Kalabalık aileler için uygun Vestel Lightfry XXL ile kolayca yemek hazırlamak mümkün. Ayrıca bu ürün sayesinde yemekleriniz çok daha sağlıklı oluyor.

Dokunmatik LED ekranı ile kullanması oldukça kolay.

7 farklı ön ayarlı modu var.

30 dereceden 200 dereceye kadar ısı ayarı bulunuyor.

Pişirme haznesi ayırma aparatını kullanarak aynı anda 2 yemek pişirmek mümkün.

Sıcak tutma fonksiyonu var. Bu sayede yemeği pişirdikten sonra 30 dakika boyunca yemeğiniz sıcak kalıyor.

Meyve-sebze kurutmadan mayalama işlemine kadar birçok fonksiyonu bulunan Vestel Lightfry XXL için tıklayın.

Yüksek çekim gücü olan Karaca Vantuz High Force Kırmızı Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

Karaca Vantuz elektrikli süpürgenin her zemine göre çekiş gücünü ayarlamak için zemin ayarı düğmesi bulunuyor. Tek tuşla kablo saran süpürge ile işiniz bittikten sonra etraftan kabloyu toplamanıza gerek kalmıyor.

Easy Click teknolojisi ile açıp kapamak oldukça kolay.

Infinity Tekerlek Sistemi sayesinde manevra kabiliyeti yüksek. Ayrıca bu tekerlekler 360 derece dönebiliyor.

Haznesini boşatlmak için tuşuna basıp yerinden çıkarmak yeterli.

899 Watt motor gücü var.

2 litre toz haznesi olan süpürgeyi incelemek için tıklayın.

HEPA 12 filtresine sahip Karcher 11986620 VC 6 Dikey Elektrikli Süpürge

Kablo ile temizlik yapmayı ortadan kaldıran Karcher Dikey Elektrikli Süpürge, torbasız bir model.

Tek tıkla toz haznesini boşaltmak mümkün.

Boost modu ile vakum gücünü artırabilirsiniz.

50 dakika çalışma süresi var.

Temizliği kolaylaştıran birçok başlıkla birlikte geliyor.

LED ışıklı başlığı olan dikey süpürgeye ulaşmak için tıklayın.

Sütlü içecek pişirme fonksiyonu da olan English Home Tkm 6011 Türk Kahvesi Makinesi

320 ml kapasitesi olan English Home Türk Kahvesi Makinesi ile lezzetli kahveler yapmak çok pratik.

Sesli ve ışıklı uyarı sistemi bulunuyor.

Közde kahve pişirme ve çift taşım fonksiyonları var.

5 kişiye kadar tek seferde kahve pişirebiliyor.

Az yer kaplayan tasarıma sahip makineyi satın almak için tıklayabilirsiniz.

Tüm evi çok yönlü süpüren Dreame D10S Pro Robot Süpürge

Haritalama özelliği sayesinde evi öğrenen Dreame D10S Pro Robot Süpürgenin LDS engel tanıma teknolojisi var. Bu sayede önüne çıkan engelleri tanıyor ve onlardan kaçıyor.

5.000 Pa emiş gücü var.

Uygulaması üzerinden denetlemek mümkün. Yine uygulama üzerinden robot süpürgenize sesinizle komut da verebiliyorsunuz.

280 dakikaya kadar temizlik yapabiliyor.

Hem süpüren hem silen robot süpürge için tıklayabilirsiniz.

6 çeşit sıcak ve soğuk kahve yapan Philips EP3347/90 3300 Serisi Tam Otomatik Espresso Makinesi

%100 seramik öğütücüleri olan Philips Espresso Makinesi, kahvelerinizi sessizce hazırlıyor.

LatteGo süt sistemi ile sütlü kahveler hazırlayabiliyor.

AquaClean filtresi ile suyu kireçlerden arındırıyor.

Dokunmatik ekranı ile kahve hazırlamak oldukça kolay.

Damlama tepsisi bulaşık makinesinde yıkanabiliyor.

Kahve çekirdeği kapasitesi 275 gram.

Uygulamasını kullanarak çeşitli tarifler hazırlayabileceğiniz makine için tıklayın.

Hem yoğuran hem çırpan Grundig KMP 4470 B Mutfak Şefi

5 litre haznesi olan Grundig Mutfak Şefi, yoğurma ve çırpma işlerini sizin yerinize yapıyor.

1500 Watt gücüne sahip.

6 ayrı kademesi var.

Yoğurma ve çırpma ucu bulunuyor. Bunun yanında çiğ köfte aksesuarı da var.

Plastik gövde malzemesi olan mutfak şefi için tıklayabilirsiniz.

En ince tüyleri bile alan Philips BRE710/05 Epilatör

Geliştirilmiş cımbızları ile güçlü epilatör, hassas epilasyon özelliği sayesinde tüm bölgelere uygulanabiliyor.

Alt bacakları 10 dakikada almak mümkün.

Ekstra geniş başlığını kullanarak hızlıca tüyleri alabiliyorsunuz.

Temizleme fırçası, tıraş başlığı, düzeltme tarağı gibi aksesuarlarla geliyor.

Hassas bölgeler için özel başlığı da var.

2 hız ayarı bulunuyor.

4 haftaya kadar pürüzsüz bir cilt sunan epilatör için tıklayın.

Hem ısıtan hem soğutan Philips Air Performer 8000 Serisi 3'ü 1 Arada Hava Temizleyici

70 metrekare alanı temizleyen Philips Hava Temizleyicinin HEPA ve Aktif Karbon Filtresi bulunuyor. Bu temizleyici sizi bakteri, virüs, polen, toz, evcil hayvan kepeği, toz akarları gibi birçok şeyden koruyor.

10 kademeli ısıtma ve soğutma ayarı var.

Güçlü hava akımı ile serinletme görevi de görüyor.

3 saniyede ısınıyor ve etrafı ısıtıyor.

Uygulaması ile uzaktan kontrol edilebilen hava temizleyici için tıklayın.

Yüksek emiş gücü olan Philips FC9749/07 Powerpro Max Toz Torbasız Süpürge

En ince tozları bile süpüren Philips PowerPro Max süpürgenin TriActive başlığı ile temizlik kolaylaşıyor.

750 Watt gücü var.

Toz haznesini kolayca boşaltmak mümkün.

2 litre toz kapasitesi var.

HEPA 13 filtresi bulunuyor.

​İnce tozların %99,9'unu toplayıp hapseden süpürge için tıklayın.

İlginizi çekebilecek diğer içerikler: