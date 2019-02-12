İngiltere'de hayvan yetiştiricilerinin hayvanlarını çiftleştirmek için uygun 'eş' bulabilecekleri bir 'hayvan arkadaşlık' uygulaması yayınlandı.

Uygulama mağazalarında kullanıcılarına duygusal ya da sosyal arkadaş bulmayı vadeden pek çok uygulama bulunuyor. Peki insanların böyle lüksleri var da hayvanların neden olmasın? İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre Tudder isimli ‘arkadaşlık’ uygulaması, Tinder ile benzer bir çalışma prensibi oluşturarak ineklerin kendilerine ‘arkadaş’ bulmalarını sağlıyor.

42 binden fazla çift hayvanına ait profilin bulunduğu uygulamada amaç, hayvan yetiştiricilerinin boğa ve ineklerini çiftleştirmek için kendilerine ideal ineği bulmaları. Çiftçiler, yetiştirdikleri inek ve boğalara ait profiller oluşturarak gelecekte çiftleşmeleri muhtemel olan adaylara kendilerini gösterebiliyor ya da adayları kendileri kontrol edebiliyorlar.

Hayvanların profilinde fotoğraflarının yanısıra aile geçmişi, buzağı verme potansiyeli ve pazardaki satış fiyatı gibi yetiştiriciler için önemli bazı bilgiler de yer alıyor. Profilini ziyaret ettikleri ineği ya da boğayı çiftleşmek için uygun bulan yetiştiriciler, profilde bulunan iletişim bilgilerinden hayvanın sahibi ile iletişime geçebiliyorlar.