Huawei'nin yeni akıllı telefonu Nova 4, kamera hariç, sınırsız ekran çözümü olan Infinity-O ekran ile bomba gibi geliyor.

Akıllı telefonun ön tarafında bulunan kenarların kaldırılarak, ön tarafın tamamen ekrandan oluşmasını sağlayan Infinity-O ekran çözümü, bu ay içerisinde Samsung tarafından duyurulmuştu. Samsung bu teknolojisini 2019'un başında duyuracağı Galaxy S10'da kullanmayı planlıyor ancak Huawei'nin Infinity-O ekrana sahip akıllı telefonu şimdiden hazır durumda.

Bugün Çinli şarkıcı Jackson Yee'nin 18. doğum gününün kutlandığı bir etkinlikte beliren Huawei, Nova 4 için kısa bir gösteriş yaptı. Fotoğraflarda da görüldüğü üzere Nova 4'ün Infinity-O ekranı, sol üstte küçük bir yuvarlak içerisinde selfie kamerasını barındırıyor. Arka tarafı hakkında net bir bilgi olmamasına rağmen Nova 4'ün, P20 Pro benzeri 3'lü kamera modülüne sahip olacağı söyleniyor. Cihazın üst tarafında kulaklıklar için bir jack girişi yer alırken, alt tarafında ise bir adet hoparlör ve hemen yanında USB-C girişi yer alıyor.

Huawei Nova 4'ün, 12 Aralık tarihinde Çin'de lanse edilmesinden kısa bir süre sonra marketlerdeki yerini alması bekleniyor.