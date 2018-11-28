Samsung, Infinity-O ekrana sahip telefonunu tanıtmak için hazırlanırken; Huawei, Samsung'un önüne geçmeye çalışıyor.

Akıllı telefonların ekranlarının sınırsız olması herkesin hayali ancak ön tarafta bulunan kamera ve sensörler bu hayalin gerçekleşmesini engelliyor. Sınırsız ekrana ilk olarak düz normal çentik ve sonrasında su damlası şeklinde çentik ile oldukça yaklaşılırken, bazı markalar ise kameranın sürgülü olmasını sağlayarak sınırsız ekran elde etmek gibi inovatif çözümler üretti.

Samsung'un bu ay içerisinde tanıttığı Infinity-O ekran çözümü ise kullanıcıların oldukça hoşuna gitti. Bunun yanında, Infinity-O ekranlı ilk telefonu bir an önce piyasaya sürmek için çabalayan Samsung, Huawei tarafından hüsrana uğratılacak gibi gözüküyor zirâ Huawei, Nova 4 akıllı telefonunun çalışmalarında sona yaklaşmış durumda.

Huawei Nova 4'ün gücünü Kirin 980 yonga setinden alacağı belirtilirken, cihaz hakkında başka bir bilgi ne yazık ki bulunmuyor. Fotoğrafta Nova 4 için, P20 Pro'da da bulunan, 3'lü kamera modülü kullanılmış. Cihazın arkasında herhangi bir parmak izi okuycusunun görülmemesinden anlaşılacağı gibi Huawei Nova 4, ekran altı parmak izi okuyucusuna sahip olacak.