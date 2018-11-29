Infinity-O Ekranlı Lenovo Z5s Çalışır Halde Görüntülendi

Gelecek ay çıkması beklenen cihazdan kanlı canlı video geldi.

Sızan görüntülerden ve resmi posterlerden aldığımız bilgiler ışığında Lenovo Z5s’in Samsung Galaxy A8s ve Huawei Nova 4 gibi ekranında bir kamera boşluğu olacağını öğrenmiştik. Ancak Huawei ve Samsung’un aksine Lenovo Z5s'in kamerası, bir webcam gibi telefonun tam ortasına konulmuş. Nasıl göründüğünü merak ediyorsanız aşağıdaki videodan nasıl göründüğünü öğrenebilirsiniz.

Videoda Lenovo Z5s görebildiğiniz üzere ekranın üst kısmının ortasında bir kamera boşluğuna sahip. Ayrıca ekranın altında çok az bir çerçeve bulunsa da ekranın üstünde neredeyse hiç çerçeve olmadığını söyleyebiliriz. Yandaki çerçevelerin de neredeyse görünmediğini söylemekte de yarar var.

Videonun yanı sıra Lenovo, Z5s için bir tane de resmi poster yayınladı. Telefonun gelecek ay satışa sunulacağı söylenilen posterde tam tarih belirtilmemiş.