Nokia 8.1 Plus'ın 3D Tasarımını Gösteren Video

Infinity-O ekran trendinin en yeni üyesi olacak Nokia 8.1 Plus'ın tasarımını üç boyutlu olarak gösteren yeni bir video paylaşıldı.

2018 yılı, ekran/gövde oranını artırmak için ekran çerçevelerinden kurtulan, bunun yerine çentikli tasarımları tercih eden akıllı telefonların yılı oldu. 2019 yılı için ise beklentiler Mi Mix 3 gibi kızaklı akıllı telefonların artacağı yönündeydi. Fakat Samsung, SDC 2018’de tanıttığı Infinity-O ekran tasarımı ile yeni bir trend başlatmış gibi görünüyor.

Şu ana kadar Samsung Galaxy A8s, Huawei Nova 4 ve Honor V20, ön kameranın ekranın içine gömülü olduğu Infinity-O ekran tasarımı ile karşımıza çıktılar. Ayrıca sızıntılara göre Motorola P40 da Infinity-O ekran tasarımına sahip olacak. Bu tasarım bu kadar popülerleşmişken Nokia’nın geride kalmasını bekleyemeyiz.

Sızıntılara göre yeni Nokia 8.1 Plus, ön kamerayı ekrana gömerek oldukça yüksek bir ekran gövde oranı sunacak. OneLeaks-91mobiles ortaklığı ile oluşturulan üç boyutlu Nokia 8.1 Plus çizimleri, İsveçli akıllı telefon üreticisinin Galaxy A8s, Nova 4 ve Honor V20’nin karşısına sağlam bir rakip çıkaracağını ortaya koyuyor.

Aşağıdaki bağlantıdan da izleyebileceğiniz videoya göre Nokia 8.1 Plus, 6.22 inçlik büyük bir ekrana sahip olacak. Bu ekranın sol üst köşesinde açılan küçük delik, ön kameranın çerçeve yerine ekranın içinde yer almasını sağlıyor. Konsept tasarım, bu deliğin fazla büyük olmayacağını gösterse de doğru bir kıyaslama için cihazın fiziksel halini görmemiz gerekiyor.