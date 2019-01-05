Samsung Galaxy A8s Güney Kore'de Satışa Çıkacak

Samsung'un Infinity-O ekrana sahip olan ilk akıllı telefonu Galaxy A8s, Çin'den sonra Güney Kore pazarına da girmeye hazırlanıyor.

Samsung'un Galaxy S10 serisinde de kullanacağı Infinity-O ekrana sahip ilk akıllı telefonu olma unvanını taşıyan Galaxy A8s, yaklaşık 1 aydır Çin marketlerinde satılıyordu. Cihazın 2.999 Yuan olan satış fiyatı ise yaklaşık olarak 430$'a tekabül ediyor. Infinity-O ekrana sahip tek Samsung akıllı telefonu olan Galaxy A8s, Çin pazarından dışarıya açılmaya hazırlanıyor.

Galaxy A8s'in aldığı yeni FCC ve Wi-Fi sertifikalarında gözümüze SM-G887N kodu çarpıyor. Galaxy A8s'in model numarasının SM-G887 olduğu ve Samsung'un kendi ülkesinde (Güney Kore) tanıttığı akıllı telefonların model numarasının sonuna "N" harfini eklemesi ele alındığında, Infinity-O ekrana sahip Galaxy A8s akıllı telefonunun yakın zamanda Güney Kore pazarında karşımıza çıkabileceği sonucuna varıyoruz.

Çentiksiz Infinity-O ekranıyla dünya genelindeki kullanıcılar tarafından oldukça beğenilen Galaxy A8s akıllı telefonunun Çin dışında ülkelere açılması, ülkemize gelmesinin de oldukça yakın olduğunu gösteriyor ancak Samsung Galaxy A8s'in ülkemizdeki raflarda ne zaman yerini alacağı konusunda ne yazık ki henüz net bir bilgi bulunmuyor.