Infinity-O Ekranlı Samsung Galaxy A8s, FCC’de Ortaya Çıktı

Samsung’un Çin’e özel olarak çıkaracağı söylenen Samsung Galaxy A8s, çok yakın zamanda piyasada olabilir.

Son dönemde Samsung’dan gelen haberlere ve kulislerde dönen dedikodulara göre, Güney Koreli teknoloji devi yeni teknolojilerden birini kullandığı bir akıllı telefon projesini sonlandırmak üzere. Bu teknoloji yeni Infinity-O ekran olacak.

Infinity-O ekranlarda, diğer çentikli ekranlardan farklı olarak kamera deliği bulunuyor, böylece cihazın ekranının tamamen çerçevesiz olması sağlanıyor. Samsung’un çentikli ekran fikrine hiçbir zaman sıcak bakmadığı da bilinen bir gerçek.

FCC sertifikası için başvurusunu yapılan ve SM-G8870 kod adlı bu cihazın özellikleri, Samsung Galaxy A8s’e işaret ediyor. Yeni telefonun kamerasının özellikleri henüz belli değil.

Yeni Samsung Galaxy A8s, Çin pazarına özel olarak üretilecek.