AllAboutSamsung adlı gayri resmi Samsung haber sitesi, Infinity-O ekranlı ilk akıllı telefon olacak Galaxy A8s'in konsept tasarım görsellerini paylaştı.

Samsung’un SDC 2018’da yeni ekran tasarım dili olan Infinity-O’yu tanıtması, başta Samsung hayranları olmak üzere tüm akıllı telefon endüstrisini heyecanlandırdı. Infinity-O ilk kez gösterildiğinde herkes, bu tasarımı taşıyan ilk telefonun Galaxy S10 olacağını düşünüyordu. Ancak söylentiler, Galaxy A8s’in Infinity-O ekran ile geleceği yönünde.

Eğer söylentiler doğruysa Galaxy A8s, yok denecek kadar ince ekran çerçevelerine sahip olacak. Cihazın ön kamerası ise ne bir çentikte, ne açılır kapanır bir mekanizmada yer alacak. Ön kamera, direkt olarak ekranın içinde bulunacak ve ekranın köşesinde, kendisine görev verilmesini bekleyecek.

Galaxy A8s ile ilgili bir diğer sızıntı ise cihazın üç arka kameraya sahip olacağını gösteriyor. Bu kameraların detayları henüz bilinmiyor olsa da üç arka kameranın kaliteli fotoğraflar çekebileceğini tahmin etmek zor değil. Ayrıca Galaxy A8s’te fiziksel bir parmak izi tarayıcı bulunacak ve cihazın arkasında yer alacak.

Sızdırılan konsept tasarım görsellerinin cihazın tasarımını %100 doğru gösterdiğini doğrulayamıyoruz. Ancak Samsung tasarım anlayışı, Infinity-O ekran ve üçlü arka kamera kurulumu olacağını düşünürsek cihazın bundan çok da farklı görünmeyeceğini tahmin edebiliriz. Cihaz, tasarımıyla Galaxy S10 için hazırlık niteliği taşıyacak.