Samsung Galaxy M20'nin Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung'un yeni Infinity-U ekran tasarımının ilk örneğini teşkil edecek olan Galaxy M20'nin özellikleri, cihazın konsept tasarımı ile birlikte ortaya çıktı.

Samsung, SDC 2018 sırasında yeni ekran tasarımları olan Infinity-O, Infinity-U ve Infinity-V’yi tanıtmıştı. Infinity-O ekran tasarımının ilk örneği olan Galaxy A8s, geçtiğimiz hafta resmi olarak tanıtıldı. Dolayısı ile gözler, Infinity-U tasarımının ilk örneği olacağı söylenen Galaxy M20’ye çevrilmiş durumda.

SM-M205 model numarası ile Galaxy M serisinin ilk üyesi olacak olan Galaxy M20, Samsung’un yeni nesil ekran tasarımını benimseyecek. Sızdırılan konsept tasarımlar ve sızıntı özelliklere göre cihaz, Samsung’un şu ana kadar tüketicilere sunduğu en yüksek ekran/gövde oranlarından birine sahip olacak.

Samsung Galaxy M20 Özellikler (Sızıntı)

6,3 inç (2340 x 1080 piksel) Full HD+ ekran

Exynos 7885 işlemci, Mali-G71 GPU

3GB RAM, 32GB depolama

Android 8.1 Oreo işletim sistemi

13MP+5MP çift arka kamera

8MP ön kamera

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2.4/5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS

5000mAh batarya

Söylentilere göre Galaxy M20 en azından ilk etapta Almanya, Fransa, Polonya, Birleşik Krallık ve İskandinav ülkelerinde satışa sunulacak. Ayrıca bazı söylentilere göre Samsung, daha uygun fiyatlı bir Galaxy M10 ve daha gelişmiş bir Galaxy M30 modeli üzerinde de çalışıyor. Bu cihazların da Infinity-U ya da Infinity-V tasarıma sahip olması bekleniyor.