Infinix tarafından duyurulan Hot 8, giriş seviyesinde bir akıllı telefon olmasına rağmen 3'lü kamera kurulumu ve 5.000 mAh bataryasıyla göz dolduruyor.

Akıllı telefon piyasasına her geçen saat yeni telefon modelleri eklenmeye devam ediyor. Şimdiyse Hong Kong merkezli bir teknoloji üreticisi olan Infinity, giriş seviyesindeki yeni akıllı telefonunu duyurdu. "Hot 8" olarak adlandırılan bu model hem Huawei modellerine benzerliğiyle hem de uygun fiyatıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Infinix Hot 8, damla çentiğe sahip ve neredeyse çerçevesiz olan bir ekranla geliyor. 6.5 inç boyutundaki bu ekran, 20:9 en boy oranıyla dikkatleri üzerine çekerken HD+ çözünürlüğüyle de kullanıcılara yeterli kalitede bir grafik performansı sunacağa benziyor.

Hot 8, sadece ekranıyla değil üçlü kamera kurulumuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Giriş seviye bir akıllı telefon için fazlasıyla yüksek diyebileceğimiz bir kamera kurulumuna sahip olan Hot 8, 13 megapiksellik bir ana arka kameranın yanı sıra bir derinlik sensörü ve bir de özel bir düşük ışık sensörüne sahip. Kamera kurulumunun arasına yerleştirilen LED flaşsa, telefona farklı bir hava katıyor.

MediaTek Helio P22'den güç alan Hot 8, bu gücü 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanıyla da destekliyor. Ayrıca giriş seviyesi bir yana, orta ve üst segment akıllı telefonlarda bile nadiren gördüğümüz 5.000 mAh'lık bir batarya, kullanıcılar için fazlasıyla avantajlı bir kullanım süresi sunuyor. Ancak bu telefon, hızlı şarj desteğine sahip değil.

Infinix Hot 8 teknik özellikleri

MediaTek Helio P22 işlemci

6.5 inç, HD+ (720 x 1600 piksel) çözünürlüğünde LCD ekran

4 GB RAM

64 GB dahili bellek (microSD desteği mevcut)

8 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera

13 megapiksel, f/1.8 diyafram açıklığında ana arka kamera

2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik sensörü

Düşük ışık algılamak için özel bir üçüncü sensör

Android 9 Pie tabanlı XOS 5.0

Arka kısımda bulunan parmak izi okuyucu sensörü

5.000 mAh batarya

Tüm bu özellikleriyle birlikte duyurulan Infinix Hot 8, dört farklı renk seçeneğiyle sunuluyor. 12 Eylül itibarıyla piyasaya sürülecek olan Hot 8, 30 Ekim tarihine kadar 97 dolar (yaklaşık 550 TL) sonrasındaysa 110 dolar (yaklaşık 630 TL) karşılığında satın alınabilecek. Ürünün hangi ülke pazarlarına gireceğiyse henüz bilinmiyor.