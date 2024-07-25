Infinix, yepyeni bir görüntüleme teknolojisi için Samsung ile iş birliğine gitti. Bu kapsamda mobil fotoğraflam deneyimine çağ atlatacak dünyanın ilk 108 MP yapay zekâ destekli gelişmiş derin öğrenme algoritması tanıtıldı.

Yaşanan teknolojik gelişmeler ışığında görüntüleme sistemlerinin de her geçen gün iyiye gittiğini görüyorduk. Bu kapsamda sürekli yeni teknolojiler tanıtılıyordu. Akıllı telefonlarıyla tanıdığımız Çin merkezli Infinix’in bugün duyurduğu sistem de bunlardan biri.

Infinix, Samsung ile kamera teknolojileri için iş birliğine gittiğini duyurdu. Şirket, dünyada bir ilk olarak nitelendirilen 108 MP’lik yapay zekâ destekli gelişmiş derin öğrenme algoritmasını (AIADLA) tanıttı.

Teknoloji, düşük ışık koşullarında daha iyi görüntülerde uzak mesafelerde yüksek çözünürlüklü fotoğraflara kadar birçok özellik sunuyor

Infinix’in Samsung’un ISOCELL sensörlerinde kullanılacak yeni teknolojisi, mobil fotoğraflamayı bir üst seviyeye çıkarıyor. Yapay zekâ destekli sistem, düşük ışık koşullarında daha iyi netlik, ayrıntı ve performans sunuyor.

AIADLA, gürültü azaltma ve detay iyileştirme için Samsung’un derin öğrenme algoritmalarından yararlanıyor. Böylece zorlu uzun menzilli koşullarda bile yüksek çözünürlüklü, net ve canlı görüntüler sağlanıyor. Kullanıcılar, kalite kaybı yaşamadan fotoğraflarını kırpıp ayarlayabiliyor, düşük ışıkta ve farklı ortamlarda yüksek kalite fotoğraflar çekebiliyor.

Infınix’in AIADLA teknolojisi, yakın zamanda piyasaya sürülecek telefonlarda karşımıza çıkmaya başlayacak. Bu telefonlar geldiğinde teknolojinin nasıl çalıştığını daha detaylı bir şekilde görebileceğiz.