Mars Helikopteri Ingenuity Mars Yüzeyine Yerleştirildi

NASA'nın Mars görevinin bir parçası olan ve başka bir gezegende havalanacak olan ilk araç olan Ingenuity, kızıl gezegen yüzeyine yerleştirildi. Helikopter aylardır Perseverance aracının altında bulunuyordu.

NASA, uzun zamandır Mars yüzeyindeki tarihi helikopter görevi için hazırlıklarını sürdürüyor. Başka bir gezegende yapılacak olan ilk helikopter kalkışı için kullanılacak olan Ingenuity adlı araç, Perseverance ile birlikte kızıl gezegene gönderilmişti.

Gezegen yüzeyine yerleştirilen araç, birbirine zıt yönde dönen iki pervaneyi kullanarak havalanacak. Görevle ilgili çalışmalarını devam ettiren NASA, aracın gezegen yüzeyindeki görüntülerini de paylaştı.

471 milyon kilometre sonra kendi ayakları üzerinde

Bu küçük helikopterin yolculuğu başladığından bu yana kat ettiği mesafe 471 milyon kilometreden fazla. Bütün bu süre boyunca Perseverance ile birlikte bütünleşik halde bulunan helikopter, ilk defa kendi ayakları üzerinde duruyor.

Yolculuğun son kısmında Mars aracının merkezinden gezegen yüzeyine yalnızca 10 santimetrelik bir mesafeyi kat eden aracın havalanması için artık son aşamaya gelinmiş durumda. İngenuity yaklaşık 1,5 kilogram ağırlığında ve uçuş için ihtiyaç duyduğu enerjiyi Güneş enerjisinden alıyor.

NASA mühendisleri bu küçük helikopter için özel olarak çalıştı. Gezegenin zayıf atmosferi ve soğuk geceleri nedeniyle bizim bildiğimiz araçlardan daha farklı özelliklere sahip. NASA'nın açıklamasına göre aracın şimdiye kadar Perseverance'dan ayrılmamış olmasının nedeni ise yüzey aracının nükleer çekirdeğinin sağladığı ısıdan faydalanmak.

Bir hafta sonra havalanacak

Şu anda kendi iç ısıtma sistemleri harekete geçmiş olan aracın iç parçaları, donmasına izin vermeyecek kadar da olsa ısınabiliyor. Böylece aşırı soğuk olan Mars gecelerinde aracın iç ekipmanları ve devreleri zarar görmüyor.

NASA'nın planlarına göre Ingeuity'nin ilk uçuşu 11 Nisan'da gerçekleştirilecek. Testlerde elde edilecek olan sonuçlar ise 12 Nisan'da Dünya'ya ulaşmış olacak. Bu görevin toplam maliyeti ise 85 milyon dolar olarak açıklandı.