"Türkiye'nin İthal Ettiği Çöpler Tehlike Oluşturabilir"

Türkiye'nin son dönemde İngiltere'den ithal ettiği plastik atıklar yakın süreçte çevreye ciddi zararlar verebilir.

2017 yılında Çin'in endüstriyel olmayan atıkların ülkeye giriş ve çıkışlarını yasaklaması, Malezya ve Vietnam'ın İngiltere'nin plastik çöp atıklarına sınırlama getirmesi, son olarak da Polonya'nın atık ithalatı konusunu değrerlendirmeye alması, Türkiye'yi en çok plastik atık ithal eden ülkelerin arasına soktu.

Sokak Atık Toplayıcıları Derneği Başkanı Recep Karaman, geri dönüşüm emekçilerinin konudan oldukça şikayetçi olduğunu ve büyük bir mağduriyet doğduğunu belirtti. Karaman, yaptığı açıklamada şöyle konuştu: "Yıllık ortaya çıkan 6 milyon ton plastik çöpün 3,5 milyonunu biz topluyoruz. Ancak ithalatlar nedeniyle kazancımız düştü, topladığımız çöpün değerini düşürüyorlar."

İngiltere kaynaklı gelen bilgilere göre Türkiye, 2018'in ilk 3 ayında toplamda 27 bin 33 tonluk plastik çöp ithal etti. Geçen yılın aynı döneminde 12 bin 22 tonluk ithalat gerçekleştiği düşünülürse %100'lük bu artışın çevreye nasıl etki edeceği konusunda endişeler mevcut.

Science dergisinde yapılan araştırmaya göre dünyanın en başarısız 20 geri dönüşüm ülkesi arasında gösterilen Türkiye'nin bunca çöpün geri dönüşümünü sağlayıp sağlayamayacağı tartışılıyor.

Normal şartlarda İngiltere'deki çöplerin, geri dönüşüm yapılmayacaksa yurtdışına ihraç edilmesi yasak. Ancak İngiltere Çevre Ajansı kaynaklı gelen bilgiler, bu tip ihracatların henüz denetlenmediğini belirtiyor. Bu sayede ülkemize %100'lük artışla yeni çöpler gelmeye devam ediyor.