Rusya'nın R-37M füzeyle donatılan uçağı, ülkeler arasında gerginliklere neden oldu. ABD füzelerinden daha uzun menzile sahip olan R-37M ve avcı uçak, İngiliz medyasında '3. Dünya Savaşı Silahı' olarak yer buldu

İngiliz medyası Rusya’nın avcı uçaklarının R-37M tipi hipersonik füzeyle donatılması haberlerine ‘3. Dünya Savaşı Silahı’ başlığını attı. Rus Su-57 avcı uçaklarına donatılacak R-37M füzeler 300 kilometreden fazla menzile ulaşabilecek ve yüksek hızdaki hedefleri yok edebilecek şekilde tasarlandı.

Üçüncü Dünya Savaşı uyarısında bulunan İngiliz medyası yönünü ABD-Türkiye arasındaki F-35 projesi gerginliğine ve Rusya’nın avcı uçağına çevirdi. Taktik Füze Silahları Şirketi Genel Müdürü Boris Obnosov Su-57’yi daha önce gerçekleştirdiği bir basın açıklamasında duyurmuş; füzelerin ulaşabildikleri menzili doğrulamıştı. Bunun yanı sıra avcı uçaklarına dış süspansiyon ekleneceğini de belirtmişti.

Kaynaklara göre ulaştığı menzil 300 ila 400 arasında olduğu belirtilen R-37M, ABD’nin elinde bulunan füzelerden daha uzun menzile sahip. Rusya’nın en yeni nesil çok işlevli uçağı, karşı tarafın hava, kara ve deniz hedeflerini ve hava komuta merkezlerini imha etmek üzere tasarlandı.

Tasarımı Suhoy Test ve Tasarım Bürosu’na ait olan Su-57’nin ilk uçuşu 8 yıl önce Komsomolsk-na-Amure şehrinde gerçekleştirilmişti Seri üretime geçilecek avcı uçağının 2019 yılında Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’ne temin edilmesi planlanıyor.