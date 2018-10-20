Robotların hayatımıza iyiden iyiye dahil olduğu şu günlerde, konuyla ilgili en büyük tartışmalardan biri de gelecekte robotların insanları 'işinden edeceği' iddiası bildiğiniz üzere.

İngiliz parlamentosuna konuk olan bir robot ise akıllara gelen bu 'kötü' senaryoları yok etmek istemiş olacak ki konuya dair açıklamada bulundu. Pepper adındaki robot, Japon Softbank şirketi tarafından üretiliyor ve İngiltere'de Middlesex Üniversitesi de bu robotu kullanıyor. Parlamentoya konuk olan robot, eğitim komitesinin dördüncü endüstriyel devrim üzerine yaptığı konuşmada söz hakkı alarak, robotların insan hayatına nasıl dahil olacağından ve aradaki dengenin nasıl sağlanacağından bahsetti.

Endüstri 4.0'da insanların yerinin ne olacağına dair bir soru sorulduğunda “Robotların oynayacak önemli bir rolü var ancak insanların teknoloji üretme, sürdürme ve buradan değer elde etme gibi özel yeteneklerine daima ihtiyaç duyacağız. Teknolojiler birleştikçe ve daha önce öngörmediğimiz şekillerde kullanılmaya başladıkça geleceğin çalışanları için yeni düşünce tarzlarına ihtiyaç duyacağız. Yeni fikirler üretebilen ve geleneksel sektör kurallarının dışında düşünerek teknolojik yeniliklerden değer elde edebilen insanlara ihtiyacımız olacak” cevabını veren robotun konuşmaları tabii ki önceden hazırlanmış metinlerden oluşuyor.

Ancak bilimin bu kaygıyı taşıyor olması ve robotlar ile yapay zekanın kullanım amaçlarının her zaman insana ihtiyaç duyacak şekilde düzenleneceğinin vurgulanması bu alandaki gelişmelerin kabulü ve daha kolay yayılması anlamında oldukça önemli. Pepper'ın bu açıklamaları üzerine ise bir milletvekili “Pepper sen daha önceki bazı bakanlarımızdan daha iyisin” ifadesini kullandı.