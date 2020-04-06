YouTuber Çift, Sınırlar Kapatılınca Türkiye'de Mahsur Kaldı

Karavanları ile dünyayı gezen İngiliz Fisher çifti, koronavirüs salgını nedeniyle sınırlar kapatılınca Türkiye’de mahsur kaldı. İstanbul’da bir spor tesisinin otoparkında karavanları ile gönüllü karantinada olan çift, çevredeki insanların ilgisinden oldukça memnun görünüyor.

Marianne ve Chris Fisher çifti, 2018 yılından beri dünyayı geziyorlar. Gezdikleri ülkelerde çektikleri videoları yayınladıkları bir YouTube kanalları da olan Fisher çifti, koronavirüs salgını nedeniyle sınırlar kapatılınca Türkiye’de mahsur kaldılar. Sınırların kapatılmasının ardından İstanbul Fatih'te kalan Fisher’lar şu anda Yenikapı Spor Tesisleri’nin otoparkında karavanları Trudy’de gönüllü karantinadalar.

Karavanları ile dünyayı gezen Fisher çifti, salgından korunmak için sokağa çıkmamaları gerektiğini İstanbul’da öğrendiler. Kendilerini karantinaya almaya karar veren Fisher’lar, İstanbul’da karavanları ile kalabilecekleri bir yer aramaya başladılar. Çiftin yer arayışı, Fatih Belediyesi’nin yardımı ile sona erdi.

Ocak ayında başlayan karavanla dünya turu koronavirüs önlemlerine takıldı

Yenikapı Spor Tesisleri’nin otoparkında karavanlarında kendilerini karantinaya alan çift, Mayıs 2018’den beri dünya gezdiklerini, ocak ayında ise yolculuklarına karavan ile devam etmeye karar verdiklerini açıkladılar. Daha önce Avrupa ve Orta Amerika’yı gezen çift, karavanları ile dünyayı gezmeyi planlıyorlar.

Fisher çifti, Türkiye’ye geldikten bir hafta sonra koronavirüs salgınının Türkiye’de de başladığını öğrendiklerini ve sınırların kapatılması ile beraber İstanbul’dan ayrılmadıklarını söylediler. Gürcistan’a yapacakları yolculuğu sınırların kapanması nedeniyle erteleyen gezgin çift, YouTube kanalları için video çekmeye devam ediyor.

Karavanları ile Fatih Belediyesi’ne ait Yenikapı Spor Tesisleri’nin otoparkında kalan Fisher çifti, çevredeki insanların ilgisinden memnun. Çevre apartmanlardaki insanların balkonlara çıkıp kendilerine el salladığını söyleyen Fisher’lar, bazı komşularının kendilerine yemek getirdiğini söylüyor. Kendilerini koronavirüs salgını nedeniyle gönüllü karantinaya alan çift, bu nedenle gelen yemekleri kabul etmiyor.

Sınırlar açılınca sonraki durakları Gürcistan olacak

Gezdikleri ülkelerden çektikleri videoları paylaştıkları bir YouTube kanalı da olan Marianne ve Chris Fisher çifti, gönüllü karantinalarında içerik üretmeye devam ettiklerini ifade ediyorlar. YouTuber çift, koronavirüs günlerinde takipçilerini motive etmek için içerik üretmenin önemli olduğunu belirtiyor.

İngiliz YouTuber çift, virüs salgınına karşı bir önlem olarak kapatılan sınırların açılmasının ardından dünya turuna devam edecek. Koronavirüs günlerini Türkiye’de geçirmek zorunda olan çift, sınırların açılmasının ardından Türkiye’den sonraki durakları olan Gürcistan’a doğru yola çıkacak.